《路透社》稱北京指令特首林鄭月娥　拒絕五大訴求

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）《路透社》引述3名知情人士，今日獨家報導稱，香港特首林鄭月娥曾就「反送中」抗爭運動向北京提交報告，唯北京指示林鄭不得允諾五大訴求中任何一項。

林鄭月娥於6月15日宣布無限期暫緩《逃犯條例》修正草案，之後並用粵英語形容草案「壽終正寢」，唯獨拒絕使用「撤銷」兩字，致使香港人民怨不斷沸騰。香港民間存在輿論認為，在整起反送中抗爭事件中，決策權其實並不在特首林鄭月娥手上，而是被北京牢牢地控制住。

《路透社》今日引述三名知情人士，分別是一名香港政府高級官員、一名與官員有緊密關係人士、一名中國高級官員，證實中國政府的確在幕後控制香港特首決策。

報導指出，8月7日時於深圳有一場關於香港抗爭的會議，有逾500名中國高級官員、香港建制派人士及與政要有密切關係的商界人士出席，討論示威者提出的五大訴求。在該會議前，林鄭月娥有向中央港澳工作協調小組遞交一份報告，《路透社》未能取得該報告，但消息指習近平亦知情。

林鄭月娥的報告中，提及正式撤回《逃犯條例》修訂並成立獨立調查委員會，是政治上最可行的做法，可以安撫廣大的溫和派示威者或同情示威者人士，有助紓解民怨。

然而，北京政府指示林鄭月娥不得允諾五大訴求任何一條，包含撤回修例及成立獨立調查委員會。一名消息人士告訴《路透社》，「他們（北京）說不，情況比許多人想像的要更複雜。」