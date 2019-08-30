女子被「異國戀」沖昏頭要匯款 被員警與行員聯手阻止

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台北市鄭姓女子網路認識一名自稱美籍的男網友，2人以結婚為前提交往一年，但從未見面。「男友」經常以各種理由向鄭女借款。

日前鄭女又到台灣銀行櫃臺前要求匯款給「男友」，銀行行員發覺異狀報警，警方到場努力勸說後，鄭女才恍然大悟，原來過去一年多的感情與金錢終究是錯付了。

現代人由於工作繁忙，交友圈縮小，不少人選擇透過交友軟體及聊天平台尋找另一半。有不肖人士利用這點進行詐欺，被詐騙的受害人不分男女，不止將受害者存款榨乾，還哄騙受害者去借高利貸，讓受害者之後過著被逼債的日子，有的承受不了打擊，最後甚至選擇走上絕路。

日前台北市中正第一分局忠孝西路派出所員警接獲報案，在中正區館前路49號臺灣銀行櫃檯前，疑似有民眾被詐騙要匯款鉅額。

員警到場後，1名鄭姓女子表示，她與一位自稱美籍的男網友，以結婚為前提，網路戀愛已逾一年，仍未曾見過面，當日因「男友」再次要求李女匯款至美國，經銀行行員察覺有異，報警到場關懷提問。

鄭女表示，交往一年多來，「男友」經常以各種理由向鄭女小額借款，至今累積將近10萬元，鄭女堅信男友並非詐騙，只是目前有資金上的困難。

員警研判應遭詐騙，細心耐心的向鄭女說明，以換位思考方式，讓鄭女回想交往一年以來的種種不合邏輯的交往異相，鄭女才恍然大悟，並非常感謝警察的協助。