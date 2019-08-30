文在寅火力全開痛批日本　指獨島是帝國主義首個犧牲者

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）南韓總統文在寅於昨日（29）下午臨時內閣會議上，一改光復日（15）演說中曾向日本釋出善意的柔軟態度，痛批日本對南韓施以經濟報復，甚至高調談論竹島問題，採取強硬的對日姿態。

儘管南韓以終止GSOMIA向日本施壓，日本仍不願重新檢討將南韓自貿易白名單上除名的決定，除名並於前日（28）正式生效。文在寅於會議上強烈地表示，「不論日本用什麼理由狡辯，日本無疑地硬是將歷史問題和經濟問題綁在一起，」將日本的措舉定調為，針對韓國法院戰時徵用工賠償判決的「經濟報復」。

日本政府至今仍堅稱對韓國的出口管制及白名單除名，並非對於徵用工賠償判決的報復，而是基於重新檢視兩國安全保障上的信賴關係所為。日本甚至一度主張南韓非法轉運可轉為軍事用途的原料到北韓，企圖將此事與制裁北韓掛鈎，但因為缺乏證據，並未成功帶來國際認同。

對此，文在寅痛批「日本甚至不肯光明正大地表明經濟報復的理由，毫無根據、言辭前後不一地正當化經濟報復，日本得先變得誠實一點才行。」

日本一直以來主張基於1965年《日韓請求權協定》，兩國已經解決受害者的索賠問題，南韓方面已經不存在賠償請求權。然而，南韓法院引用該協定時指出，該協定並不含蓋個人請求權。

文在寅稱日本「不過把反省掛在嘴邊一次就想了事，以為一個協定就可以一筆勾銷過去的所有錯誤。」更進一步譴責道「不肯認錯或謝罪，歪曲歷史的日本政府的態度，只是讓被害者的傷痛更加深刻。」

另外，文在寅也對獨島（日方稱竹島）發表看法，指出獨島是「日本帝國主義侵略的最初的犧牲者，日本還毫無根據地正張是自己的領土。」強硬回擊日本政府對韓軍在獨島上軍事演習的批判。