無法保證安全　香港「民陣」宣布取消831集會遊行

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港「民間人權陣線」（民陣）原訂明（31）日再度發起遊行，抗議中國人大於2014年提出的「831框架」，但遭警方反對。

民陣雖提起上訴，仍在今（30）日中午遭到駁回。民陣被迫宣布取消明日活動。

綜合《自由》與中央社報導，香港泛民主派團體「民間人權陣線」召集人岑子杰今（30）日表示，原訂明天舉行的831遊行集會遭警方反對，經上訴又被駁回，因此只有取消，但未來必定會以相同主題繼續申請。

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由於警方反對民陣申請舉辦831遊行，民陣今上午向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。委員會一致裁定駁回民陣上訴，維持警方昨(29)日發出的反對書決定。

岑子杰表示，由於無法保證參與人士的安全，只有取消遊行集會，但未來必定會以同樣主題「取消人大831決定、爭取真雙普選」，繼續申請遊行集會。

民陣原先申請於31日舉辦遊行，目的地是北京中央駐港聯絡辦公室，表達對「831」決議的不滿，但該項申請遭到警方否決。

中央社報導，2014年8月31日，中國全國人民代表大會常務委員會通過決議，贊同讓香港行政長官透過一人一票的普選產生，但候選人必須經由一個委員會先行產生，俗稱「831」框架。

泛民方面當時拒絕接受「831」決議，認為候選人由委員會先行選出，而委員會成員大都親北京，過程中會存在主觀篩選，不符合民主原則。

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