亞雙展「異人」多元角度破框架　新作創歷年之最

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）亞洲藝術雙年展（以下簡稱亞雙展）由國立臺灣美術館主辦，以「來自山與海的異人」為題邀請16個國家藝術家來台展出，作品橫跨裝置、錄像、行為表演等多元形式，館方已於今日公布完整參展名單，將於10月5日開展。

亞雙展已邁入第七屆，由臺灣藝術家許家維與新加坡藝術家何子彥出任雙策展人，展覽主題定調「來自山與海的異人」，聚焦於人與陌生人、與非人的相遇，以及不同意識形態間的碰撞與交會，希望藉由「異人」的視野，打破既有界線與框架，開啟更多想像和探討。

策展人許家維說明，近年「人類世」此一地質年代的界定，讓人們開始反思人類中心主義，表現在當代藝術中有三種主要趨勢：一是重回部落般的前現代社會，用以批判現代性；二是以生態角度談論人如何與環境共存；三是更深入去探索技術、哲學、科技等，來理解工業革命以來的失控狀態。（註：維基百科解釋「人類世」一詞為地球最近的地質年代，又稱人新世。）

許家維強調，以上也是他與何子彥長期關注與觀察的議題，兩人的「藝術家－策展人」身分，為亞雙展帶來全觀的角度，試圖呈現上述三種趨勢的可連結性與疊合狀態，為此，本次獲邀參展的作品，無論從其作品本身，或與其他創作者的作品之間，均能窺見對此概念的串連和呼應。

策展人何子彥表示，希望現有作品能打開新的觀看脈絡，並激發出更多共鳴；此外，本屆的委託新作有9組件，是有史以來亞雙展委託的最高數量。何子彥說，「我和許家維都堅信，雙年展主要的功能不只是在展示作品，更要和藝術家們一起探索未知的世界。」

此次，來自16個國家，共30組藝術家及團隊參與展出，包含來自緬甸、韓國、印度等，帶來囊括繪畫、裝置、錄像、行為表演、工作坊等多元形式的作品，精彩可期。

其中，甫於今年威尼斯雙年展主題館展出的阿讓諾度才，將與亞歷克斯・格沃伊奇展出他們的最新共同創作，取材自泰國12名孩童與足球教練受困洞窟中被拯救的事件，反映泰國傳統思維、自然環境、科技發展、政治與文化之間的關係。



阿讓諾度才與格沃伊奇作品（圖/國美館）

另外，來自新加坡的林育榮以曾代表新加坡參加威尼斯雙年展的《海況》計畫，運用攝影、影片、錄像等媒材，探索海洋環境及歷史，檢視民族國家的政治生態及生物物理輪廓，此作品曾在新加坡、法國、荷蘭等國的知名藝術機構展出，也曾受邀至上海、大阪、雪梨、冰島、愛爾蘭等地的雙年展及日本愛知三年展展出。



《海況》錄像作品（圖/國美館）

知名的韓國藝術家李禹煥是日本當代藝術運動「物派」（Mono-ha）的建構者與代表性人物，重視還原物質的原始面貌及作品的空間，作品富含東方哲學意涵，策展人刻意將此次所展出的三件李禹煥作品放置於不同展區，嘗試在當代概念與傳統哲學之間，提供更多可思考的觀展線索。



李禹煥創作（圖/國美館）

2019亞雙展完整參展名單：寇拉克里・阿讓諾度才&亞歷克斯 ・格沃伊奇&男孩子（Korakrit ARUNANONDCHAI & Alex GVOJIC (with boychild)，泰國／美國）、安塔日沙（Antariks a，印尼）、祖列伊哈．喬杜里（Zuleikha CHAUDHARI，印度）、林育榮（Charles LIM，新加坡）、夏爾芭．古普塔（Shilpa GUPTA，印度）、羅斯里胥安姆．伊斯梅爾（馬來西亞）（Rosl isham ISMAIL (a.k.a ISE)，馬來西亞）、郭鳳怡（Guo Fengyi，中國）、江凱群（CHIANG Kai-Chun，臺灣）、邱承宏（CHIU Chen-Hung，臺灣）、何銳安（HO Rui An，新加坡）、黃思農/再拒劇團（Snow HUANG/Against Again Troupe，臺灣）、朋琵萊．明瑪萊＆紀拉德．明瑪萊（JIA NDYIN，Jiradej MEEMALAI and Pornpilai MEEMALAI，泰國）、希瓦．K（Hiwa K，伊拉克）、李禹煥（LEE Ufan，韓國）、劉窗（LIU Chuang，中國）、劉玗（LIU Yu，臺灣）、打開-當代藝術工作站（Open Contemporary Art Center，臺灣）＋Lifepatch（印尼）、朴贊景（P ARK Chan-Kyong，韓國）、鐵木爾．斯琴（Timur Si-QIN，德國）、吉拉德．拉特曼（Gilad RATMAN，以色列）、澤．舂（Tcheu SIONG，寮國）、武基爾．蘇亞迪（Wukir SURVADI（Senyawa），印尼）、丁昶文（TING Chaong- Wen，臺灣）、黃漢明（Ming WONG，新加坡）、渡邊麻耶（Maya WATANABE，荷蘭／祕魯）、王思順（WANG Sishun，中國）、田村友一郎（Yuichiro TAMURA，日本）、王虹凱（WANG Hong-Kai，臺灣）、于一蘭（YEE I-Lann，馬來西亞）、薩望翁．雍維（Sawangwong se YAWNGHWE，緬甸）。