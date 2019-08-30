約會竟獲15萬大禮包 北市兒童新樂園迎接「千萬幸運兒」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市兒童新樂園8月28日下午3點多迎來第1千萬人次幸運兒，李姓男子獲得價值約12萬元的兒樂無限暢玩年票一張，連同一起到園約會遊玩的女友，亦獲得價值約3萬元的兒樂無限暢玩季票1張，2人共計獲得價值約15萬元的超值優惠，不約而同表示會常到兒童新樂園遊玩，好好運用得來不易的幸運票卡。

為迎接千萬入園人次，台北市兒童新樂園推出第1千萬入園幸運兒可以獲得價值12萬元的年票1張，得主前後5名遊客也可獲得價值高達3萬元的兒樂季票1張。

李姓「千萬」男子及女友在得知獲得超級大獎後，立即前往最刺激好玩的「尋寶船」舒緩興奮心情，表示也會另購彩券，希望延續中大獎的好運氣。

一對情同母女的婆媳獲得季票獎項後，一家5口快樂搭乘最喜歡的「波力摩天輪」，把得獎喜悅心情帶到最高點。

還有一對母子，獲得季票2張，但隨行家人因停車錯失獲得超值優惠機會，覺得扼腕可惜，兒童新樂園因此也呼籲遊客，前往園區可搭乘大眾運輸工具。

另一對從彰化來的母子遊客，因暑假進入尾聲，首度到園區遊玩，由媽媽獲得最後一位超值優惠獎項，她驚喜表示以後也會常帶小朋友前來遊玩，將園區玩透透。

台北市兒童新樂園恭喜這11位幸運得主，並提醒年票及季票均限本人使用，於有效期限內，享有免費入園及無限次數搭乘園區13項大型遊樂設施。