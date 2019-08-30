黃之鋒訪台前被捕　林佳龍籲尊重人權、公平對待

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今天突然遭港警逮捕的香港眾志祕書長黃之鋒原訂9月應交通部長林佳龍所成立的「 光合教育基金會」邀請來台訪問，林佳龍今(30)日表示，後續由基金會回答，但呼籲尊重與保障人權，讓不同聲音的人，獲公平對待。

我總統府發言人丁允恭今天表示，香港需要對話溝通，不是鎮壓逮捕，呼籲北京和香港當局以對話代替彈壓。

黃之鋒上午被香港警方逮捕，由於他9月應「 光合教育基金會」邀請來台訪問，行程是否因此受影響，引發關注。

中央社引述林佳龍上午出席飛航服務總台50週年慶祝活動，會後接受媒體聯訪時說，基金會從今年（2019年)7月就邀請黃之鋒訪問，一切都在持續聯繫中；由於基金會是獨立運作，後續一切由基金會來回答，他則是支持基金會辦活動。

對於黃之鋒被捕，林佳龍表示遺憾，並呼籲一定要尊重與保障人權，也希望不同聲音的人可以獲得公平的對待。

《自由》引述光合教育基金會表示，基金會對黃之鋒等人突然被逮捕一事感到十分震驚；雖然相關訊息並不明確，但一個民主法治社會不該讓人民恐懼，台灣經過白色恐怖與228事件，十分清楚國家暴力所帶來的世代傷害，基金會要譴責國家暴力、捍衛民主人權、捍衛自由法治，為香港遞光。

報導指出，今年是香港回歸22週年，光合基金會今年7月即計畫邀請黃之鋒等青年領袖訪台交流，但因香港抗爭持續進行而推遲。光合基金會指出，邀請黃之峰來台，主要是與台灣民眾分享香港年輕人的看法。