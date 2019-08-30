郭台銘訪中東：沙國承諾　願降台灣簽證費

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘結束3天出訪中東行程，於今(30)日上午返台。郭台銘表示，他這次去沙國發現簽證費昂貴，而沙國允諾會給台灣特別價格。

郭台銘幕僚蔡沁瑜補充說，沙國表示若郭台銘有機會為中華民國服務，簽證費願從美金800元調降至80元。

綜合《中時》與中央社報導，郭台銘8月28日出訪中東，並在今上午搭乘私人飛機返台，向媒體分享出訪心得，但他並未談及選舉議題。

郭台銘提到，此行發現沙國的簽證很貴，要數百美金。他與沙國高層反應後，對方當場承諾會給予台灣特別的價格，盼中華民國能與沙國建立更多經貿外交往來關係。

但有媒體提問，外交應是總統職權，郭台銘是以何種身分與沙國達成降低簽證費用的協議。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說明，郭台銘認為到沙國簽證費要美金800元，一般人無法負荷。這次剛好有機會跟沙國皇室成員見面，對方承諾，「如果郭台銘未來有機會為中華民國服務的話，願把簽證費用願從美金800元，調降至美金80元左右。」

郭台銘說，這次應沙國高層官員邀請到當地訪問，在3天2夜的緊湊行程中，見到7位部長與部長級的官員，他們對於台灣的電子、精密機械、半導體工業深感興趣，希望能引進這些工業。

郭台銘也說，他對於沙國的能源政策、石油政策、石化工業發展，也學習到很多寶貴的經驗；他也去看了沙國0至6歲國家養的政策，沙國對於高等教育發展也有很大的投資。

他此行跑了1000多公里行程，參觀沙國國營事業，以及各種新興產業政策，尤其石化事業等巨型工業的管理，了解他們為什麼能做到世界一流。

對於國家經濟政策，郭台銘說，他一貫主張東進、西和、南拓、北接，沙國是中東與全球伊斯蘭教很重要的市場，他希望未來台灣能走出去，經濟發展過程，南拓可以涵蓋到中東與全球伊斯蘭教市場。

外傳郭台銘將於「中秋起義」，被問到此事的時候，郭台銘臉上滿是笑容欲離去，而當媒體追問開除黨籍、直接宣布參選一事，郭台銘也沒有多做回應。