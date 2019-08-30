交大與陽明合校案9月表決 「陽明交大」最快明年8月掛牌

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）陽明大學與交通大學推動合校，近日決定校名為「國立陽明交通大學」，兩校預計於9月18日分別召開校務會議表決，如果後續順利，最快明年8月就能掛牌。

陽明大學的規模、師生人數雖然較少，但以生醫領域見長，是許多大專爭取的合併對象。中央社報導，去年(2018）陽明大學校務會議決議，優先和交通大學討論合校。

陽明大學校長郭旭崧表示，陽明專攻醫學、重視人文，交大專攻電子、重視科技，兩校的合併既是醫學與電子的結合，也是科技與人文的結合。目前兩校的QS世界大學排名落在200到300名區間，合併後有望提升到150名。

陽明和交大預計在9月18日各自召開校務會議，表決合校計畫書，如果順利通過，將送教育部審查，後續將再展開合校後的首任校長遴選程序，最快明年8月1日正式掛牌。

陽明大學今天和媒體交流，校長郭旭崧談及合校案討論中，清華大學、交通大學都積極爭取，最後選擇交大的原因之一，在於清大較難更改校名。相對之下，交大因歷史淵源，在中國已有上海交大、西安交大等校，合校將陽明校名放在交大前，有前例可循。

國立陽明大學暨國立交通大學合校工作委員會，日前決議兩校合併後的中文校名是「國立陽明交通大學」，簡稱陽明交大，而非網路曾經盛傳的「陽交大」。郭旭崧今天和媒體閒聊時幽默地說，「陽交」是身體的一個穴位名稱，也沒有什麼不雅的意思。

至於英文校名則為National Yang-Ming Chiao Tung University（簡稱YMCT）。

根據陽明大學新聞稿，國立陽明大學和國立交通大學合校工作委員會，已完成合校計畫書，預計9月送交兩校校務會議表決，通過後即可送交教育部審核。

在初期學術單位不變動前提下，國立陽明交通大學將有1200餘位教師、1萬8000餘名學生隸屬於19個學院，還有6個新設研究中心、1個附設醫院，分布於9個校區。

陽明大學今(30）日表示，合校計畫書經教育部核定通過後，兩校將依校務會議通過之「第一任校長遴選委員會組織及運作辦法」啟動合校後第一任校長遴選，以確保新任校長得於正式合校首日上任。

新任校長須分別獲得兩校5分之2以上的專任教師同意，始能取得候選資格，同時21名遴選委員中納入2名學生代表，是國內頂尖大學校長遴選最多學生代表的制度設計，以落實師生共治原則。

此外，為使合校後校務運作順暢，合校後第一屆校務會議將朝單一會議運作，校務會議代表總人數以120人為原則，兩校區各自佔總人數2分之1，以揭櫫對等合一原則。除行政主管、教師與行政人員外，亦納入12名學生代表，共同參與決策校務運作。

兩校合校工作委員自今年（2019年)一月成立以來，迄今共召開8次會議完成合校計畫書，合校工作委員會除感謝各方建議，也沒有忘記國立陽明大學與國立交通大學為台灣培育優秀人才，各自有其優良傳統的歷史背景，未來將持續聽取各方意見，在民主程序下完成後續工作。

合校工作委員會以視訊方式進行，迄今已召開8次會議完成合校計畫書(圖/陽明大學官網)