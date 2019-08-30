新住民訴說家鄉故事與文化 這個中秋不孤單

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓新住民姊妹感受中秋節氣氛，移民署宜蘭縣服務站結合宜蘭縣原住民事務所，邀集來自中國、越南、印尼及柬埔寨等國家近百位的新住民姊妹及其子女，於今（30）日至蘇澳奇麗灣珍奶文化館參與「蘭陽新住民秋節文化交流營」活動，期望讓來自不同國家的新住民姊妹可以歡歡喜喜齊聚一堂，交流不同民族的中秋節文化。

活動在活力十足的侗族民俗舞蹈表演下揭開序幕，首先主辦單位宜蘭縣服務站向與會姊妹及其子女宣導「拒絕買(賣)票、防制賄選」、「檢舉賄選〜豐富獎金等你拿」、「防範非洲豬瘟」、「防制人口販運」等當前重點工作，接著由泰雅族南湖大山原住民族教育中心陳銘裕主任講述「臺灣原住民的分布及風俗習慣」。

中場休息則安排中國籍姊妹朱繡霞演唱黃梅調及宜蘭縣新住民關懷協會舞蹈隊傳統旗袍秀表演。再來則由宜蘭縣政府警察局婦幼隊以簡報搭配中國籍姊妹鄭小燕及唐佳相聲演繹來宣導「防制家庭暴力」觀念，兩位姊妹活潑的表演方式將宣導重點深植與會姊妹及其子女心中。

最後姊妹王群及葉明珠與大家分享「家庭關係及親子教養」及「新住民多元服飾文化」，主辦單位持別精心準備自助式燒烤B.B.Q.，讓姊妹們能夠在大快朵頤下提前歡度中秋節。