國泰航空：禁止罷工否則解雇　鼓勵員工當「抓耙子」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港反送中抗爭持續進行中，民間21個業界準備在下週一、二（2、3）發起大罷工。然而，國泰航空卻以email禁止員工參與，甚至鼓勵員工告密，令員工人心惶惶。

國泰航空人事董事歐永棠於昨日（29）寄送一封email給所有員工，明令禁止任何員工參與下週的大罷工，稱會「密切監察」出勤率，未出勤而參與罷工者將視為違反僱傭合約而遭到解雇。



國泰航空8月29日寄給員工的email（網上流傳擷圖）

另外，前日（28）歐永棠也有一封email告知員工國泰更新「員工守則行為」，鼓勵員工「篤灰」（粵語「告密」之意），透過公司內部機制舉發可能影響飛安的潛在事宜。



國泰航空8月28日寄給員工的email（網上流傳擷圖）

歐永棠在連續兩日的email中，不斷重申國泰航空對員工參與或支持任何非法示威抱持「零容忍」的立場，並指員工參與非法集會遊行會影響公司聲譽，令公司無法達到法定安全要求，對於違反員工必定會施以有關的紀律處份，甚至解雇。

對此，職工盟主席吳敏兒表示，《基本法》賦予港人享有罷工的權利和自由，國泰上層的做法非但剝削員工的正當權利，更令員工感到畏懼、士氣低落，徒然使勞資關係惡化、企業形象下滑。

吳敏兒也指出，國泰航空罷工不單是政治訴求，更是對國泰上層近來無理解雇員工所造成的勞資爭議的抗議。至今，除行政總裁何杲（Rupert Hogg）及商務總裁盧家培被迫辭職外，已有至少20人因為反送中抗爭相關事件遭到解雇，包含機師、空中服務員、地勤與管理人員。

匿名國泰員工向《立場新聞》透露，在新的高壓管理下，原意是保護員工的「吹哨者政策」成了「篤灰政策」，員工不論立場無不選擇噤聲。

更加令人不安的是，國泰鼓勵「篤灰」卻沒有明確界定篤什麼「灰」。如同上週三（21）空勤人員施安娜因為三張Facebook非公開貼文的擷圖而遭當場解雇，人事卻稱「我們不能告訴你原因」。「支持」的定義過於模糊且廣泛，令員工開始擔心，就算不發表評論，僅僅是轉傳報導、對貼文按讚等，是不是都會惹禍上身？

職工盟週三（28）獲不反對通知書在愛丁堡廣場「合法」舉行集會，以抗議國泰航空無理解雇員工，過千名航空界從業人士及一般市民響應。然而，現場卻出現許多老人家，稱代替身為國泰員工而不敢現身的子女出席，足見國泰內部人心有多麼惶恐。

多名員工曾向《路透社》等外媒形容，國泰內部瀰漫著「白色恐怖」的氣氛。