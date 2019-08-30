俄羅斯免簽政策發威 今年來台人數多一倍

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中國政府限制國內自由行旅客來台引發國內觀光業者討論。我國政府去（2018）年起試辦俄羅斯觀光客免簽來台，外交部統計截止今年7月止，俄羅斯觀光客來台人數較去年增加1倍，觀光局特別邀請海參崴旅遊業者來台踩點，盼吸引更多旅客來台。

《公視》報導，根據觀光局統計，俄羅斯旅客去年來台人數大約1萬人，而免簽實施後，來台旅客大幅成長，上半年俄國來台旅客接近1萬人，預計今年人數將較去年多1倍。

觀光局昨（29）日舉辦「海參崴旅遊業者來台踩線記者會」，邀請7名業者來台進行討論。

業者表示，俄羅斯冬季寒冷漫長，導致俄羅斯旅客喜愛至具有陽光沙灘的海島度假，每年9月至隔年3月是旅遊旺季。

臺灣地處亞熱帶，南部、東部及離島地區氣候溫暖、四季如春，具有熱帶海洋風情，尤其墾丁及東北角海岸讓人印象深刻。

《自由》報導，台北-莫斯科定期直航班機在今年5月重新啟航，由俄羅斯皇家航空經營，但航班預計於今年10月結束。如何持續吸引俄羅斯旅客來台，觀光局坦言，第一需要解決航線問題，目前正在與2家俄羅斯的航空公司洽談，並開拓包機航線，也與香港旅遊局合作，合推「一程多站式」遊覽旅程。

根據外交部統計，俄羅斯出境旅遊人口近幾年皆超過3,000萬人次，2017年更將近4,000萬，相當具有觀光潛力。