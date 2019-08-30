〈時評〉財務管理弊案頻仍 「理專十誡」守得住？

台灣銀行界最近並不平靜，弊案連連，尤其是財富管理業務，令人擔心恐怕有系統性風險的危機，值得重視。

首先是永豐銀行忠孝分行爆發理專盜領10多位客戶存款，高達數千萬元，全案正由台北地檢署偵辦中。不止永豐銀行，台灣近7年來，共發生17件理專或銀行行員監守自盜案，被金管會處分8,600萬元，其中高雄銀行4件最多，其次是土銀3件，渣打銀行、富邦銀行各2件。今年銀行體系更創下8件弊案，是歷史最高紀錄。金管會為此還特別頒佈了理專十誡，打算採取重懲的方式，嚴禁理專再度發生弊案。

對於金管會的十誡，我們認為只是頭痛醫頭，腳痛醫腳，治標的辦法，並不能治本。

銀行界財富管理業務的問題，其實不是始於今日，早在2008年金融海嘯時，就已潛藏危機，一批財力雄厚的殷實戶虧損累累，被迫出局。2010年歐債危機，再有一批高金融資產，但是缺乏避險考慮的客戶再次出局，持續到2015年，達到高峰。

台灣銀行業跟保險業者合作，推出的壽險、產險商品，嚴格說起來，並不是真正的理財型商品，只是因應當時的金融環境，有較佳的利潤，就由銀行及保險業者，聯合包裹成理財商品，在金融機構強行推銷，扭曲理財真正財務管理的價值及意義，也漸漸失去客戶的信任。

財富管理另一個危機是中產階級的消失。資產累積速度牛步，讓財富管理業務推動困難。同時，台灣有土斯有財的觀念，更讓大部分資金流向房地產，願意買金融商品的意願，普遍不高。

再說到2015年陸股、港股崛起，大量資金流向香港開戶，台灣複委託的資金激增，一年透過證券商匯出國的金額達2.5兆元新台幣，到海外追逐他國的金融商品，寧捨台灣銀行業的財富管理商品。而國外一些收益很高的結構型商品，卻因為法規的問題，無法在台灣販售，導致投資人考慮到香港、新加坡去投資，捨棄台灣金融業者。

台灣銀行界現在正積極推動純網銀、數位化、科技金融、無人銀行，但是如何妥善規劃財務管理業務，並作合理的開放，讓理專或行員，能有更佳發展機會，創造銀行更佳的成長獲利空間，也譲投資人或客戶，願意做更多投資，恐怕是金管會一定要考慮的方向。

金管會如果只是從嚴刑峻罰下手，還是解決不了銀行未來財富管理業務的危機。其系統性的風險，極有可能吞噬了銀行業的明天。台灣銀行業過度競爭，微利時代逼迫業者削價搶市，如果不能改善金融環境，還是不能徹底根除理專或行員因生存而鋌而走險的問題。