青年大使團訪泰交流 「台泰文化夜」實力嗨翻全場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）外交部國際青年大使團於8月25日至29日訪問泰國，參訪亞太身心障礙發展中心、泰國國家發展管理學院（NIDA）、瑪希敦大學、法政大學及中華國際學校，並與泰國青年領袖暨企業家進行交流。

8月28日下午，國際青年大使團來到泰國知名之瑪希敦大學（Mahidol University）與音樂學院學生交流互動，並於晚間在該校音樂表演廳舉辦「台泰文化之夜」（2019 Taiwan-Thailand Talent Night）。

青年大使訪團帶來「活力台灣」約40分鐘的舞台劇表演，分為「台灣節慶」、「醫療大愛」、「優質產業」及「美麗台灣」共4幕表演，以傳統雜技如扯鈴、武術、扇子舞，搭配嗩吶及柳葉琴等國樂器演奏，以及雷射燈光舞秀等創意方式，向泰國觀眾展現台灣之美。

泰國瑪希敦大學音樂學院師生為迎接台灣青年大使團，特別演出高水準的中泰文合唱歌曲。現場觀眾學校師生等對國際青年大使團員的專業演出及熱情活力大為讚嘆，掌聲不斷。

表演結束後，並於瑪希敦大學餐廳舉辦「台泰美食餐會」，提供台灣珍奶、雞排、滷肉飯、炒米粉及滷味等台式小吃，使出席觀眾除可觀賞台灣之多元文化外，亦可品嚐道地臺灣味。互動交流氣氛熱絡，國際青年大使圓滿達成台泰文化交流任務。