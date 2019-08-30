據報導，國民黨準總統候選人韓國瑜賢內助名下的雲林古坑豪華違建農舍，韓夫人李佳芬女士已於8月22日順利脫手。

這種眼不見為淨的危機處理方式，「厚黑教主」李宗吾給了一個傳神的名字，叫「鋸箭法」！坦白講：農舍，不是問題；豪華農舍，也還不是問題；豪華違建農舍，才終於成為問題。可見，「違建」兩字，才是問題之關鍵。

2012搭檔蔡英文的蘇嘉全，與今天御駕親征的韓國瑜，都在競選期間爆出農舍問題。因此，形成很好的對照──兩者的農舍，同樣都在太座名下，也同樣都蓋得漂漂亮亮的（硬要等級區分，只能說韓家的似乎更氣派、豪華些）。兩家的農舍旁邊，似乎同樣都看不太出有實質務農的跡象。

如此這般，不管是鑽法律漏洞、合法但社會觀感不佳的蘇家農舍，還是根本就是不折不扣違建的韓家農舍，對有意爭取國家大位者，其實都已然是一個不小的污點。當然，問題曝光後，當事人後續的處理態度與高度，更是重中之重！

面對外界質疑的眼光，蘇嘉全二話不說，乾脆把相關農舍與農地，無條件全數捐給屏東縣長治鄉公所。韓夫人則是二話不說，急忙把相關豪華違建農舍賣了，落袋為安。這兩家子的態度、高度，如何同日而語？

再看看其它例子。

面對外界質疑偌大黨產來源不公、不義、不當，姓馬名英九的老兄，不是選擇物歸原主、痛改前非，而是一不做、二不休，趕緊將一些精品打包轉手給「善意」第三人。除了有公產與私產之別，馬、韓兩人以為將違法的房地產出脫，就可以跟違法情事做完美切割，殊不知玩的是異曲同工的鋸箭手法！

還有，面對外界質疑當初在國科會主委任內，曾有「一次」參加完蘇州「國際科學理事會」後，私下又轉前往杭州參加「高新技術高峰論壇」，吳茂昆的選擇是斷然辭去教育部長職位。被質疑有「多次」長年赴中國兼職開課，卻出現未申請、報備（遑論獲准與否）情事的管中閔，選擇的是裝聾作啞，台大校長我自為之。

由這些人與事，國人是否能看到，有恥文化與無恥文化的差別？

（作者為新竹教育大學退休副教授）