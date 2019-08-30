【持續更新】黃之鋒、周庭、陳浩天陸續被捕　港府要抓到沒人示威為止？！

更新時間: 2019-08-30 11:45

民陣（民間人權陣線)就「8．31再集結」集會遊行上訴，遭到駁回

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 根據香港明報的最新報導，民陣（民間人權陣線)就「8．31再集結」集會遊行上訴，遭到駁回。

民間人權陣線原定在中環遮打花園舉行「8．31再集結」集會並遊行至中聯辦，但警方發出反對通知書，民陣因此提出上訴，聆訊在今早（30日）舉行。

民陣召集人岑子杰稍早接受港台節目訪問時稱，對上訴不樂觀，若上訴失敗，未能取得不反對通知書，民陣只能以堅持促請撤回人大8．31方案的主題，再次申請其他日子辦遊行。

更新時間: 2019-08-30 11:39

【持續更新】香港眾志秘書長黃之鋒今早被捕 另一成員周庭在家遭逮

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導)香港眾志秘書長黃之鋒，今(30)日早上突然在大街上遭到逮捕。該組織稍後又向傳媒證實，另一女性成員周庭(Agnes Chow) 也於今晨在家中被捕，同樣將會押被往灣仔警察總部。

香港眾志目前並不清楚兩人確實罪名，已安排律師處理二人被捕事宜。

香港01報導，黃之鋒是被「有組織罪案及三合會調查科」（O記）拘捕，涉及6.21包圍警察總部一事。

除此之外，前香港民族黨召集人陳浩天昨晚（29日）在香港國際機場出境過關期間被警察扣留。

警方今早（30日）證實，「O記」經調查後，29日晚上於機場拘捕一名29歲陳姓男子。

新唐人電視台28日報導，香港反送中運動以來，外界觀察到，特首林鄭每露面講話一次，港警暴力就會加劇一次，幾乎已成規律。有港媒通過習近平的導師孫立平對中共政權運作模式分析，得出的結論是北京授權林鄭作惡。

據悉林鄭在最近一次閉門會議上，不但拒絕民間的五大訴求，並要求多抓人，直到抓到沒有人示威為止。

而過去幾天，港警和中共臥底公安的暴力鎮壓加碼，似乎也印證了上述說法。

針對香港眾志秘書長黃之鋒、香港民族黨召集人陳浩天等人陸續遭香港警方逮捕。我總統府發言人丁允恭今天表示，香港需要對話溝通，不是鎮壓逮捕，呼籲北京和香港當局以對話代替彈壓。

中國六四民運人士王丹，今在臉書po文指出:

岑子杰被襲擊，黃之鋒被捕，陳浩天被拒絕離境。大逮捕就要開始了。中共顯然是要抓捕大部分有號召力的抗爭組織者。 鎮壓的時刻就要到了。港人退無可退。必須保護黃之鋒這些人，否則，下一個被捕的人就是你。 831大遊行，當局會評估港人面對進一步鎮壓的抗壓度。那將是關鍵時刻。希望港人都站出來。 也再次呼籲台灣的民間團體或者政黨，能夠發動大遊行，聲援和救救香港！

首次發稿: 2019-08-30 09:18

【快訊】香港眾志秘書長黃之鋒今早被捕 傳被控3項罪名

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 香港眾志秘書長黃之鋒，今(30)日早上約7時30分前往海怡半島地鐵站途中，在眾目睽睽下，於街道突然被推上私家車被捕。

根據香港眾志臉書的po文，他現被押往灣仔警署總部，據稱共以三項罪名拘捕。香港眾志表示會持續關注事件，已有律師到場支援。

黃之鋒被捕的消息受到國內外媒體關注，新加坡媒體報導，中國官媒央視新聞獲得警方證實，黃之峰確實被拘捕。

中央社報導，我交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會，原本預計9月初將邀請黃之鋒訪問台灣。此行原定拜會民進黨。

香港眾志是2014年「佔中運動」後由黃之鋒等青年力量組成。在最近爆發的反對修訂逃犯條例(反送中)運動，眾志和黃之鋒也參與其中。

在2014年香港「 佔領中環運動」期間，因違反法庭禁制令，被高等法院上訴庭判刑兩個月的「香港眾志」秘書長黃之鋒， 6 月17日剛剛刑滿出獄，就投入反送中運動。

6月21日黃之鋒曾呼籲示威者包圍警總，目前不確定他被捕的原因，與什麼案件有關。

本週日（8月25日），荃灣爆發反送中暴力衝突，當時黃之鋒也在場。

香港媒體報導，有市民發起於9月2日進行不合作運動等其他行動，香港眾志副主席鄭家朗和兩名中學生近日出席一個電台節目，曾提到有關9月2日罷課事宜。

鄭家朗說，他們掌握的數據顯示約有8、9000名來自接近200間學校的學生會參與罷課。他表示，有與其他籌組罷課的平台聯絡，但無意成為大台(領導角色)，香港眾志的主要角色為提供實體支援，例如提供家長信範本和視像講堂等。

鄭家朗表示，平台主要呼籲以和平方式舉行罷課，但無法阻止不同人的行動，指平台會以容納最多學生的集會為依歸。