秋「旬」美味 海陸共賞！台北福華推節氣好食趣

台北福華大飯店迎接秋季來臨，江南春、珍珠坊、蓬萊邨、麗香苑及點心坊各以當令食材、融入主廚創意，打造季節感的暖心料理。相較於夏季料理的清爽開胃，秋季料理強調濃郁豐富、多層次的口感，從點心、海鮮、肉類到湯品，皆可以品嚐到主廚的別緻巧思。

秋天就是品蟹好時機！江南春以江浙點心見長，講究細膩刀工，劉宜嘉主廚精湛廚藝向來有口皆碑，「蝦兵蟹將套餐料理」精選多道蝦蟹料理，包括鮮脆彈牙的生炒鮮蝦鬆、椒鹽軟殼蝦、果律花枝蝦排、蟹肉燴觚，一次品嚐多層次的秋季鮮美滋味！另外，以廣式料理和港式點心著稱的珍珠坊，蔡清南主廚以台灣傳統小吃「韭菜盒子」為發想，創意港點「玉帶芹香海鮮盒」將干貝、芹菜及特製蝦漿為內餡，製成元寶外型的海鮮盒子，鮮甜的海味加上獨特造型，表皮酥脆，一口吃進富貴寓意！

由蓬萊邨王永宗主廚研發推出「花雕水梨雞腿煲」 以花雕雞為基底，使用國產雞腿肉加入鮮脆水梨塊，清甜口感綜合鹹香滋味，一口咬下彈牙雞肉透出淡淡花雕酒香氣，搭配蓮藕、在地青蔥及芹菜，清潤解渴、濃郁下飯。想要更厚實的滿足，則推薦麗香苑的「菲力肝醬蔬菜捲佐明蝦」主廚創意發想，使用當季新鮮食材，搭配創新烹調方式，菲力牛肉薄片捲入蘆筍、紅黃椒、美白菇等新鮮蔬食，烘烤出爐香氣逼人，搭配乾煎明蝦與洋芋泥，新鮮海味與鮮嫩牛肉一次滿足！

為符合時下甜點市場以主打精緻手工製成的趨勢。點心坊甜點總監嘉手納慶一 嚴選日本直輸原料，經特殊處理後製做出多款口味特別的甜點，其中日式雪球餅乾以覆盆子酸甜滋味呈現，加上義大利香脆杏仁手工餅乾，杏仁顆粒越嚼越香，傳統烘培純手工製作，以麥芽糖醇取代蔗糖，熱量低，脆硬的口感，讓您越嚼越香還有台灣藍莓結合夏威夷豆的牛軋糖，中、西交融的手工甜點，一盒品嚐多種風味，即日起於台北福華點心坊販售，預計販售至11月底，愛嘗鮮的消費者千萬別錯過。在天氣轉換之際，最適合來一道有溫度的料理，讓日子倍感窩心，9/1~11/30於台北福華大飯店各餐廳販售，訂位請撥打02-2700-2323轉各餐廳。