台北喜來登十二廚【食味東遊】亞洲美食節

擁有全球最多人口的「亞洲」，絢爛大地孕育著博大精深的飲食文化，享譽世界美食盛名。台北喜來登大飯店人氣自助餐廳「十二廚」於9月2日(一)至10月13日(日)期間推出【食味東遊】亞洲美食節，集結館內宮廷泰菜「SUKHOTHAI」、米其林推薦「辰園」、京都懷石「桃山」三大熱門餐廳，將泰國、港澳、日本、韓國四大區域特色佳餚精彩濃縮於餐檯，每位TWD1,090+10%起，環遊巡禮泰國必吃第一美食「酸辣海鮮湯」、鮮彈厚實的「月亮蝦餅」；港澳甜品「燕窩蛋塔」、「楊枝蜜甘露」；日本特級「炙燒牛肉握壽司」、「炸蝦天婦羅」；韓式道地「韓式海鮮煎餅」、「韓式味噌醃梅肉」等豐盛美味輪番上陣，食材全面升級價位則維持原價回饋賓客。此外，餐廳更搖身一變成各國打卡景點，繽紛吸睛今秋必拍熱點，網羅各國珍饌薈萃風華底蘊，邀您置身東方美食魅力天堂。食尚歡慶，於台北喜來登十二廚拍照上傳，hashtag #色彩密碼 (詳見活動粉絲專頁)，即可參加「亞洲饗繽紛．週週送好禮」活動，與重視環境友善、無毒生產的SMILOGY微笑地球合作，按讚高的粉絲即可獲得繽紛環保杯，一同關懷地球響應惜食。詳情及預約請洽02 2321 1818 訂席中心或至www.sheratongrandtaipei.com

暹羅盛宴，酸辣開胃道地泰味

廣羅繁多香料與調味的泰國料理，色澤豔麗、酸辣開胃，一嚐上癮而深獲喜愛，2019年CNN公布全球50大美食評選中，泰菜於前10名中便佔4席，堪稱東亞美食首席。十二廚取「SUKHOTHAI」之泰味精髓，道地呈現「酸辣海鮮湯」以泰式香料熬製蝦湯，加入鮮蝦、鮮魚、花枝、蛤蠣等海鮮，辛香襯托海味的鮮甜，酸辣滋味溫暖入秋脾胃；於鐵板區現點現做的國民小吃「泰式炒河粉」，特調泰式麵醬大火快炒新鮮蝦仁、花枝及豬肉，裹滿軟嫩香滑的雞蛋河粉鑊氣十足；清爽開胃的「青木瓜沙拉」以傳統擂缽搗拌青木瓜絲、蝦米、魚露等，酸辣入味帶有海味鹹香，撒上香脆花生增添食感；「金沙咖哩龍蝦」嚴選新鮮緬因龍蝦以金沙咖哩及酸甜泰式辣醬，泰味雙醬大火爆炒，濃厚辛香氣息襯托鮮美龍蝦，美味吮指難以忘懷；以及泰菜必點「月亮蝦餅」，以花枝漿、蝦漿等反覆摔打製成厚實蝦餅，金黃香酥外皮與彈牙嫩裏蘸上特製甜辣醬，一口咬下鮮美內餡幸福滿點。

御嚐粵典，舌尖尋味香江精粹

連續兩年入選台北米其林推薦的「辰園」粵菜經典再現，嚴選宜蘭北平鴨，以十多種中藥材及辛香料醃製的「廣式烤鴨」皆可一次享有，不論包捲餅皮、青蔥與特製甜麵醬或直接品嚐油潤鴨肉，一鴨雙吃星級招牌自由搭選；香江老味「柱侯牛腩」遵循古法取美國牛肉肚邊部分，半筋半肉的口感與柱侯醬和陳皮一同煨煮，醬汁鹹香濃郁，肉嫩軟蘿蔔甜，拌飯下麵令人食指大開；餐後則獻上港澳經典甜品，Instagram火紅甜點「燕窩蛋塔」，層層酥鬆、蛋奶香氣溢滿唇齒，點綴珍貴的金絲燕奢華加乘；「楊枝蜜甘露」嚴選台南愛文芒果現榨成汁，調和香醇鮮乳、柚子絲及芒果丁，入口甜香細緻女性賓客的最愛；另外酥脆好味的「港式雞蛋仔」、現烤出爐的「菠蘿油」、絲滑濃郁的「港式鴛鴦奶茶」，以及自製沁涼「鹹檸七」皆不容錯過，細品香港美食迷人風情。

和食風采，精緻重現傳統美饌

講究依旬而食的日式料理，擅以節令食材展現樸實原味，以最俐落的烹飪手法保留原初真味。以京都懷石料理聞名的「桃山」日式餐廳，嚴謹選材與細膩手藝造就二十年歷久不墜的招牌「日式鰻魚飯」，以昆布、柴魚、清酒等醬汁反覆刷烤至鰻魚表層透出晶亮油脂，鋪上粒粒分明的越光米飯，蒲燒醬汁浸潤米粒的職人經典必嚐；「炙燒牛肉握壽司」精選擁有華麗油花的美國Prime等級肋眼牛肉，薄切後刷上秘製醬汁炙燒至五分熟，鮮美油嫩的滋味讓人欲罷不能；人氣炸物「綜合天婦羅」，假日時段更加碼推出「鮮蝦天婦羅」選用季節時蔬及肥美海鮮裹上特製麵衣酥炸，香酥不膩鎖住食材原味；甜點部分則推出濃郁生乳風味的「北海道牛奶霜淇淋」、軟糯甜蜜的「紅豆大福」等精緻和果子，淡雅清甜滋味散發道地風韻。

朝鮮食尚，韓流經典征服味蕾

隨著韓流文化席捲全球的韓國料理，各種色彩繽紛的小菜、鍋物、辣醬拌飯等韓食，融匯千年漢文化為其飲食底蘊，掀起獨樹一格的紅色熱潮；本次推出多道韓風美饌包含「韓式海鮮煎餅」、「韓式蔬菜煎餅」精選時令海鮮、鮮甜高麗菜拌入在來米粉漿，香煎至外皮焦脆，一口咬下即可感受飽滿餡料，搭配主廚特製韓式辣醬，酸甜微辣完美襯托出海鮮甜味及蔬菜脆爽滋味；沙拉檯則獻上「韓式雞肉米線沙拉」以生菜夾入米線及韓式炭烤雞肉，清爽口感為開胃料理首選；現烤餐檯則推出「韓式排骨」，選用帶骨豬肋排，以芝麻油、新鮮芝麻、水梨、韓國燒酒等食材醃製多時，再以炭火燒烤，鹹香中帶有水梨清甜的肋排，與辣醬拌菜一同包入生菜中，體驗韓國獨特「菜包」文化；另外推薦「韓式味噌醃梅肉」，以俗稱「大醬」的韓式味噌和多樣調味料一同醃製豬頸肉，濃郁醬香完美滲入肉中，搭配韓式泡菜一同享用，彷彿造訪首爾熱鬧街頭，品嚐最道地的韓風料理。