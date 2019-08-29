不事「生產」 南韓生育率跌至史上最低

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓迎來了史上最低生育率，政府28日公布去年數據，每名女性平均生不到「一胎」，少子化儼然成了國家危機。

CNN報導，南韓2018年生育率跌至0.98，比2017年的1.05還低。其中，年近30歲女性的生育率跌幅最劇。在亞洲幾個「產能低迷」的國家中，南韓已名列倒數第一，日本生育率雖也欲振乏力，去年好歹還有1.42。

據報導，美國2018年生育率1.72，而在增產報國上表現亮麗的幾個非洲國家中，女性一生至少會生下5至6名子女。欲維持人口穩定成長，生育率至少須達2才行，國家的經濟發展、社會與福利等制度，也都與生育率息息相關。

事實上，南韓人口危機已是沉痾痼疾。2017年，生育率1.05已觸底，禍不單行，當時死亡率還躍升至紀錄新高。與此同時，高齡化態勢持續。2017年，南韓65歲以上人口首度超越0至14歲人口，佔總人口達13.6%。

為了提振產能，日韓紛紛祭出政策利多。2017年，日本砸下2兆日圓，提供免費學齡前教育、補助托嬰服務。南韓去年也將每周最高工時從68小時削減至52小時，專家認為此舉乃是為了挽救生育率。

晚婚、不婚也是少子化的肇因。根據官方數據，去年南韓20至44歲者，絕大多數是單身。沒有對象的人中，51%的男性、64%的女性表示寧願單身。年輕人不談戀愛的原因，不外乎缺錢、缺時間。畢竟在失業率節節升高、競爭日益激烈的職場中，多數人寧可花時間補習取得證照或強化自身專業技能。就連大專院校，都開設了戀愛課程，鼓勵學生談情說愛。然而，無所不用其極的作法能否奏效，似乎有待時間考驗。