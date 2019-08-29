國立故宮博物院 ╳中華電信 「領航5G時代-文化、科技相遇在故宮」MOU簽訂記者會

故宮與中華電信跨界攜手合作，於今日(8月29日)聯合舉辦「 領航5G時代-文化、科技相遇在故宮」MOU簽訂記者會， 由故宮吳密察院長和中華電信謝繼茂董事長代表， 並在文化科技發展聯盟召集人施振榮董事長見證下啟動， 雙方宣布將共同打造我國博物館之首例，發展全新智慧博物館， 創造5G時代下全新的數位高畫質臨場體驗。

故宮表示，這次的合作除說明5G應用對博物館服務的加強， 更是人類未來智慧生活藍圖的示範。 故宮過去長期推動數位化的進程，從院藏文物典藏數位化， 到配合新媒體詮釋、4G行動博物館等全新應用方式， 成功地將文物之美透過科技角度傳播到常民手中。中華電信表示， 為迎接5G世代的到來，中華電信透過建置5G實驗網路， 構築垂直應用場域，探索5G各種可能應用， 這次和故宮合作讓5G科技融入博物館服務， 將建立我國5G應用開始從實驗探索邁向實際應用的里程碑。

此次故宮和中華電信合作跨入5G新時代， 近期目標將會是在故宮特定展區建構5G通訊環境， 並應用於5G擴增實境導覽，雙方預計於今(108) 年11月將故宮正館210展間作為5G實驗場域， 提供虛實整合的互動服務， 讓觀眾直接看見院藏珍貴文物背後的故事。 屆時也將開放觀眾搶先享受在博物館場域體驗5G新時代帶來的便捷 生活。

未來故宮預計陸續加深擴展5G應用，以推動展覽場館革新， 建立文化科技示範應用，應用層面將延伸至8K影像傳播、 物聯網應用等等，持續引領國內博物館科技相結合， 邀請有興趣的民眾持續關注雙方合作成果， 共同踏入5G新時代的文化新潮流。