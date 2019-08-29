富邦產險、富邦人壽大贏家！共計勇奪十三項大獎肯定

由財團法人保險事業發展中心主辦的第八屆保險卓越獎， 富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽今（28） 日一舉拿下六項金質、七項銀質獎，總計十三項大獎， 為本屆頒獎典禮大贏家，金融保險專業與經營成果深獲肯定！

富邦產險本屆勇奪「公益關懷卓越獎」、「保戶服務卓越獎」、「 人才培訓卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「 資訊應用卓越獎」、「風險管理卓越獎」、「資訊安全推展卓越獎」 與「新興風險保障商品推展卓越獎」等五項金質、三項銀質獎， 總計八項大獎，再度蟬聯產險業之冠。

富邦人壽本屆亦拿下「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎殊榮，及「 保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「 商品創新專案企畫卓越獎」、「風險管理專案企畫卓越獎」 等四項銀質獎，共五項大獎肯定。此外， 富邦人壽今年不僅榮獲保險信望愛獎「年度最佳保險公司」 最高殊榮外，亦八度勇奪國際知名財經媒體《世界金融雜誌》（Wo rld Finance）評比為「台灣最佳保險公司」，雙雙勇冠群雄， 深獲國內外知名專業機構的肯定。

具備高度風控專業 富邦產險與產業共同永續發展

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險成立近一甲子以來， 以審慎的風險管理與核保策略穩健經營，不斷精進專業、 培育優秀人才，並發揮保險穩定社會的功能。 透過長期累積的數據與損防技術，研發保險科技推出創新服務， 強化客戶與產業的風險移轉能力，同時將環境、 能源與氣候變遷等納入業務發展考量，穩步邁向永續金融的目標。

富邦產險長期響應國家能源政策，協助臺灣綠能產業發展，2018 年針對風電與光電產業成立「綠能保險專案小組」， 協助客戶擬定各階段的工程保險、財產與財務保險及各式責任險。 富邦產險亦積極投入上下游產業鏈風險研究，並派員出國深造， 是目前國內唯一取得全球風力組織 (Global Wind Organization, GWO)基本安全訓練證照的產險公司， 運用對海上作業之風險認知及勞安知識，協助在地設備商、 次承包商等共同營造安全的離岸風機作業環境。

此外，富邦產險關注社會需求，積極參與農委會農業保險試辦計畫， 結合國外再保人之技術及經驗，規劃符合臺灣在地需求的保險商品， 提供臺灣農漁民轉嫁天災風險的保險選擇；目前已推出梨、水稻、 香蕉、石斑魚與虱目魚等農漁業保險，及農業設施颱風洪水險， 是開發農業保險品項最多的產險公司。 富邦產險並與集團基金會合作， 共同推廣助學專案及多項愛心捐款與贊助， 所有同仁亦為愛心志工社社員，自主發起社會服務提案， 邀集夥伴一同參與；並發揮本業職能， 與社福團體及地方政府合作推廣微型保險。

在資訊安全方面， 富邦產險長期採用國際標準建立多元的風險管理能力， 並透過透明的公司治理制度實踐對資訊安全與個資保護的重視， 以提供個人與企業客戶高品質、高安全性的保險服務，於日前獲SG S「個資保護卓越獎」肯定，為金融業唯一獲獎單位； 完善的保險服務亦獲金管會公平待客原則評核績優表揚。

富邦產險除了以永續發展的理念穩健經營，在市佔率、獲利表現、 品牌及服務等各方面均得到多項肯定；亦長期關懷社會， 以促進台灣產業穩健發展為企業社會責任，持續發揮保險正向力量。 未來，富邦產險仍將不斷追求創新， 與客戶一起面對新興風險的挑戰。

富邦人壽完善風險管理引領企業前進 教練領航兼顧客服溫度與效率

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽秉持穩健經營， 以企業永續發展為核心，凝聚業務實戰力、商品創新力、 科技數位力、溫暖價值力、在地共好力等五力掌握市場趨勢、 維持穩定成長，亦透過暖心且高效率的客戶服務給予大眾及時協助， 展現國民品牌服務台灣市場之決心，未來富邦人壽會積極尋求突破、 放眼全球，朝亞洲壽險市場第一品牌努力邁進。

富邦人壽此次能囊括本屆保險卓越獎五項大獎，並獲得「 保險信望愛獎」與《世界金融雜誌》國內外金融保險專業機構， 評比為台灣最佳保險公司，正是對企業長期以來在保戶服務、 人才培訓、商品創新、風險管理、社會公益關懷、 經營績效上努力的一大肯定，贏得國內外雙冠肯定， 成績斐然備受認可。

富邦人壽秉持優良的風險管理文化，及完善的風險管理基礎及制度， 與時俱進、掌握數位科技發展趨勢，並且重視人才養成與專業訓練， 一直是富邦人壽不斷前進的能量， 以提供縝密且妥善的全方位客戶服務，並聆聽社會趨勢與期待， 積極將企業正向影響力的種子，播灑到全台各鄉鎮地區， 藉由服務據點的布局與拓展，不僅給予大眾全面的保險保障服務， 也將企業守護失智、關懷高齡的力量深入在地鄉鎮， 傳遞回饋社會的共好精神，攜手全民共創樂齡生活。