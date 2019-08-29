富邦產險、富邦人壽大贏家！共計勇奪十三項大獎肯定

由財團法人保險事業發展中心主辦的第八屆保險卓越獎，富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽今（28）日一舉拿下六項金質、七項銀質獎，總計十三項大獎，為本屆頒獎典禮大贏家，金融保險專業與經營成果深獲肯定！
富邦產險本屆勇奪「公益關懷卓越獎」、「保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「資訊應用卓越獎」、「風險管理卓越獎」、「資訊安全推展卓越獎」與「新興風險保障商品推展卓越獎」等五項金質、三項銀質獎，總計八項大獎，再度蟬聯產險業之冠。
富邦人壽本屆亦拿下「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎殊榮，及「保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「風險管理專案企畫卓越獎」等四項銀質獎，共五項大獎肯定。此外，富邦人壽今年不僅榮獲保險信望愛獎「年度最佳保險公司」最高殊榮外，亦八度勇奪國際知名財經媒體《世界金融雜誌》（World Finance）評比為「台灣最佳保險公司」，雙雙勇冠群雄，深獲國內外知名專業機構的肯定。
具備高度風控專業 富邦產險與產業共同永續發展
富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險成立近一甲子以來，以審慎的風險管理與核保策略穩健經營，不斷精進專業、培育優秀人才，並發揮保險穩定社會的功能。透過長期累積的數據與損防技術，研發保險科技推出創新服務，強化客戶與產業的風險移轉能力，同時將環境、能源與氣候變遷等納入業務發展考量，穩步邁向永續金融的目標。
富邦產險長期響應國家能源政策，協助臺灣綠能產業發展，2018年針對風電與光電產業成立「綠能保險專案小組」，協助客戶擬定各階段的工程保險、財產與財務保險及各式責任險。富邦產險亦積極投入上下游產業鏈風險研究，並派員出國深造，是目前國內唯一取得全球風力組織 (Global Wind Organization, GWO)基本安全訓練證照的產險公司，運用對海上作業之風險認知及勞安知識，協助在地設備商、次承包商等共同營造安全的離岸風機作業環境。
此外，富邦產險關注社會需求，積極參與農委會農業保險試辦計畫，結合國外再保人之技術及經驗，規劃符合臺灣在地需求的保險商品，提供臺灣農漁民轉嫁天災風險的保險選擇；目前已推出梨、水稻、香蕉、石斑魚與虱目魚等農漁業保險，及農業設施颱風洪水險，是開發農業保險品項最多的產險公司。富邦產險並與集團基金會合作，共同推廣助學專案及多項愛心捐款與贊助，所有同仁亦為愛心志工社社員，自主發起社會服務提案，邀集夥伴一同參與；並發揮本業職能，與社福團體及地方政府合作推廣微型保險。
在資訊安全方面，富邦產險長期採用國際標準建立多元的風險管理能力，並透過透明的公司治理制度實踐對資訊安全與個資保護的重視，以提供個人與企業客戶高品質、高安全性的保險服務，於日前獲SGS「個資保護卓越獎」肯定，為金融業唯一獲獎單位；完善的保險服務亦獲金管會公平待客原則評核績優表揚。
富邦產險除了以永續發展的理念穩健經營，在市佔率、獲利表現、品牌及服務等各方面均得到多項肯定；亦長期關懷社會，以促進台灣產業穩健發展為企業社會責任，持續發揮保險正向力量。未來，富邦產險仍將不斷追求創新，與客戶一起面對新興風險的挑戰。
富邦人壽完善風險管理引領企業前進 教練領航兼顧客服溫度與效率
富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽秉持穩健經營，以企業永續發展為核心，凝聚業務實戰力、商品創新力、科技數位力、溫暖價值力、在地共好力等五力掌握市場趨勢、維持穩定成長，亦透過暖心且高效率的客戶服務給予大眾及時協助，展現國民品牌服務台灣市場之決心，未來富邦人壽會積極尋求突破、放眼全球，朝亞洲壽險市場第一品牌努力邁進。
富邦人壽此次能囊括本屆保險卓越獎五項大獎，並獲得「保險信望愛獎」與《世界金融雜誌》國內外金融保險專業機構，評比為台灣最佳保險公司，正是對企業長期以來在保戶服務、人才培訓、商品創新、風險管理、社會公益關懷、經營績效上努力的一大肯定，贏得國內外雙冠肯定，成績斐然備受認可。
富邦人壽秉持優良的風險管理文化，及完善的風險管理基礎及制度，與時俱進、掌握數位科技發展趨勢，並且重視人才養成與專業訓練，一直是富邦人壽不斷前進的能量，以提供縝密且妥善的全方位客戶服務，並聆聽社會趨勢與期待，積極將企業正向影響力的種子，播灑到全台各鄉鎮地區，藉由服務據點的布局與拓展，不僅給予大眾全面的保險保障服務，也將企業守護失智、關懷高齡的力量深入在地鄉鎮，傳遞回饋社會的共好精神，攜手全民共創樂齡生活。