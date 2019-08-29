新北市公益閱讀寫作班頒獎 學生最愛閱讀實體書

新北市教育局與聯合報系合作舉辦108年度公益閱讀寫作班，以「 最重要的那一天」徵文評選出5篇佳作，今(29) 日於新北市府頒獎。今年超過600位新北國中生報名， 寫出超過1,000篇的作品，最後由樹林高中國中部蔡雅帆、 平溪國中楊千瑤、汐止國中黃映婷、崇林國中錢安蘋、 積穗國中王佑琳獲得佳作。

獲獎同學積穗國中王佑琳，文章條理清楚， 敘事中肯而獲得評審青睞，對他來說「最重要的那一天」 是小學的畢業典禮，母親來自越南， 文中敘寫那天母親絲毫不在意臉上厚重的妝，留下感動的淚水。 佑琳說， 平時只要有空檔就會到新北市立圖書館借閱各國經典人物故事， 今年暑假就看了5本書，其中最喜歡愛因斯坦傳記， 佩服愛因斯坦能不斷從挫折中找出成功辦法， 砥礪自己也要從失敗當中學習成長經驗， 平時閱讀習慣以實體書為主，即使上了國中， 仍未使用平板電腦及智慧型手機閱讀，還是喜歡用書本看書的感覺。

此外，獲獎學生汐止國中黃映婷也提到， 從國小的時候就開始參加聯合盃作文大賽， 透過競賽方式鍛鍊自身寫作技巧，迄今已超過6屆參賽， 平時就喜愛閱讀課外文學讀物及小說， 因上國中以前家裡禁止使用3C產品， 久而久之就養成閱讀實體書的習慣。

新北市教育局表示，閱讀與寫作能力是追求知識的基石，新北市長年 來力推語文教育，投入經費改造各校圖書館，並充實圖書資源。 今年與聯合報系合作辦理寫作課程班及徵文比賽， 讓學生結合閱讀文本及生活經驗，實踐素養導向學習。