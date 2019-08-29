108課綱上路、暑假雙重加持 台北富邦銀行小富翁帳戶提早引爆開戶熱潮

教育部新訂的108課綱素養教育即將上路，再加上暑假效應，今年台北富邦銀行小富翁帳戶開戶尖峰期，提早自6月開始，6月新開戶數突破千戶，且比去年同期成長達20%，表現亮眼。北富銀個金總處長郭倍廷表示，小富翁帳戶是養成孩子理財素養的入門磚，存摺在手，可讓孩子在拿到壓歲錢、零用錢或獎勵金時，引導他們存錢，親身體會積少成多的儲蓄樂趣。有趣的是，至今年6月，開立小富翁帳戶的父母以天秤座、處女座、天蠍座為前三大星座，顯示天秤座父母最樂於栽培小富翁；此外，小富翁父母最愛透過基金、儲蓄型保險、外幣定存來儲備孩子未來的財富，意味現代父母在親子理財上，追求穩健優先。
北富銀很早就看到素養的趨勢，率國銀之先開辦「小富翁理財營」，並於1999年推出第一個親子理財工具—小富翁帳戶，這本存摺可同時管理新臺幣、外幣與信託基金投資等資產，便於父母為孩子規劃多元的投資理財配置，深受客戶歡迎，迄今已累積近25萬位小富翁。
為協助父母及早養成孩子的理財素養，北富銀即日起至9/30，推出「小富翁理財套餐自由選」優惠，凡未滿20歲的小富翁帳戶，活動期間完成指定任務，可享新台幣活儲加碼0.3%(數位小富翁)、美元定存3個月期3%(國際小富翁)、基金手續費定期(不)定額1折與單筆4折的優惠(投資小富翁)。活動期間新開立小富翁帳戶且綁定富邦行動銀行APP「e家付」功能，再加碼送新戶禮--誠品禮券200元，全台限量2,500份，先搶先贏！瞭解更多「小富翁理財套餐自由選」活動：https://www.fubon.com/banking/event/hot/0724_0930/index.html
除了小富翁帳戶，隨著金融科技的發展，北富銀近年更積極跨界整合資源，創新親子理財工具，並分齡規劃，讓父母可依孩子的成長階段輔以適當的教具。舉例來說，學齡前至國小的孩子適用富邦行動銀行APP獨有的「e家付」功能，在孩子表現好的時候，父母可立即將獎勵金用手機「滑」給孩子，以趣味互動方式，讓孩子從中學習金錢的概念；國小以上的孩子，具備基礎的認知與應用能力，父母可循序漸進，透過悠遊卡連結帳戶、富邦行動銀行LuckyPAY及M+ Messenger教孩子小額支付、手機轉帳與付款等，讓孩子預先做好迎接無現金時代的準備。
此外，父母也可讓孩子在暑假參加兒童理財營，透過系統化課程培養理財素養。北富銀「小富翁理財營」為國內歷史最悠久、口碑最好的理財營隊，年年一位難求。今年「小富翁理財營」自7/23起開營至今，已於北、中、南共舉辦7個場次，包括台北、新竹、台中及高雄，獲得小朋友廣大的迴響。參加過的小朋友多表示，此次理財營最喜歡認識外幣、股票市場紅綠大對決、行動支付e生活的課程，「可以學到如何看匯率，出國玩不會搞烏龍」、「學到如何看股票，未來想投資股票賺錢」、「沒想到行動支付這麼便利，以後出門只要拿手機用LuckyPAY買東西，很方便」、「回家後要請媽媽下載富邦行動銀行APP，用e家付把獎勵金滑給我和妹妹」各式各樣的意見回饋，顯示小朋友經過2天理財營課程薰陶，已具備將金融智識應用在日常生活的基本能力。北富銀指出，小富翁理財營至今舉辦了22年，已孕育6,300位小富翁，每年課程都會依市場趨勢重新調整，讓小朋友透過營隊學習最新的金融知識，走在金融潮流前端，與國際同步。
北富銀也建議，現在銀行也有許多免費資源，可以協助父母培育孩子的理財觀。北富銀跨界與亞太電信、鴻海科技集團合力打造以親子理財為訴求的「e家人分行」，不論軟硬體的規劃皆以親子需求出發。當親子客戶踏進e家人分行，智慧電視牆會自動啟動人臉辨識，偵測客戶身分並通知行員主動出迎，讓客戶立享貼心禮遇；還有接軌全球貨幣市場的體感互動遊戲，帶領孩子暢遊世界學習金融知識，從小培養對國際金融的敏銳度，成為未來台灣迎向世界的生力軍。此外，分行獨有的理財客廳、知識小王國等區域，有豐富的金融課外讀物與舒適的空間，讓孩子盡情閱讀、吸收金融知識，而父母則可放心在分行做理財諮詢；分行也不定期舉辦親子理財活動，免費提供親子客戶參加，內容包羅萬象，深獲客戶好評，下個月起，e家人分行預計舉辦小小銀行家體驗等多場寓教於樂的活動，歡迎有興趣的客戶密切留意e家人分行公告(e家人分行地址：台北市中山區南京東路二段90號)。
※台北富邦銀行提供分齡線上親子理財工具，協助父母從生活中及早養成孩子的理財素養
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年齡
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幼稚園至國小
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國小至國中
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高中以上
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線上理財工具
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富邦行動銀行APP「e家付」功能，父母滑零用錢獎勵孩子
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悠遊卡連結北富銀帳戶，學習小額支付
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LuckyPAY、M+ Messenger行動支付，學習手機轉帳、付款等
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富邦行動銀行APP「邦你記」、「邦你存」功能，學習記帳與養成目標儲蓄習慣