108課綱上路、暑假雙重加持 台北富邦銀行小富翁帳戶提早引爆開戶熱潮

教育部新訂的108課綱素養教育即將上路，再加上暑假效應， 今年台北富邦銀行小富翁帳戶開戶尖峰期，提早自6月開始，6月新 開戶數突破千戶，且比去年同期成長達20%，表現亮眼。 北富銀個金總處長郭倍廷表示， 小富翁帳戶是養成孩子理財素養的入門磚，存摺在手， 可讓孩子在拿到壓歲錢、零用錢或獎勵金時，引導他們存錢， 親身體會積少成多的儲蓄樂趣。有趣的是，至今年6月， 開立小富翁帳戶的父母以天秤座、處女座、天蠍座為前三大星座， 顯示天秤座父母最樂於栽培小富翁；此外， 小富翁父母最愛透過基金、儲蓄型保險、 外幣定存來儲備孩子未來的財富，意味現代父母在親子理財上， 追求穩健優先。

北富銀很早就看到素養的趨勢，率國銀之先開辦「小富翁理財營」， 並於1999年推出第一個親子理財工具—小富翁帳戶， 這本存摺可同時管理新臺幣、外幣與信託基金投資等資產， 便於父母為孩子規劃多元的投資理財配置，深受客戶歡迎， 迄今已累積近25萬位小富翁。

為協助父母及早養成孩子的理財素養，北富銀即日起至9/30， 推出「小富翁理財套餐自由選」優惠，凡未滿20歲的小富翁帳戶， 活動期間完成指定任務，可享新台幣活儲加碼0.3%(數位小富翁 )、美元定存3個月期3%(國際小富翁)、基金手續費定期(不) 定額1折與單筆4折的優惠(投資小富翁)。 活動期間新開立小富翁帳戶且綁定富邦行動銀行APP「e家付」 功能，再加碼送新戶禮--誠品禮券200元，全台限量2,500 份，先搶先贏！瞭解更多「小富翁理財套餐自由選」活動：http s://www.fubon.com/banking/ event/hot/0724_0930/index.html

除了小富翁帳戶，隨著金融科技的發展， 北富銀近年更積極跨界整合資源，創新親子理財工具，並分齡規劃， 讓父母可依孩子的成長階段輔以適當的教具。舉例來說， 學齡前至國小的孩子適用富邦行動銀行APP獨有的「e家付」 功能，在孩子表現好的時候，父母可立即將獎勵金用手機「滑」 給孩子，以趣味互動方式，讓孩子從中學習金錢的概念； 國小以上的孩子，具備基礎的認知與應用能力，父母可循序漸進， 透過悠遊卡連結帳戶、富邦行動銀行LuckyPAY及M+ Messenger教孩子小額支付、手機轉帳與付款等， 讓孩子預先做好迎接無現金時代的準備。

此外，父母也可讓孩子在暑假參加兒童理財營， 透過系統化課程培養理財素養。北富銀「小富翁理財營」 為國內歷史最悠久、口碑最好的理財營隊，年年一位難求。今年「 小富翁理財營」自7/23起開營至今，已於北、中、南共舉辦7個 場次，包括台北、新竹、台中及高雄，獲得小朋友廣大的迴響。 參加過的小朋友多表示，此次理財營最喜歡認識外幣、股票市場紅綠 大對決、行動支付e生活的課程，「可以學到如何看匯率， 出國玩不會搞烏龍」、「學到如何看股票，未來想投資股票賺錢」、 「沒想到行動支付這麼便利，以後出門只要拿手機用LuckyPA Y買東西，很方便」、「回家後要請媽媽下載富邦行動銀行APP， 用e家付把獎勵金滑給我和妹妹」各式各樣的意見回饋， 顯示小朋友經過2天理財營課程薰陶， 已具備將金融智識應用在日常生活的基本能力。北富銀指出， 小富翁理財營至今舉辦了22年，已孕育6,300位小富翁， 每年課程都會依市場趨勢重新調整， 讓小朋友透過營隊學習最新的金融知識，走在金融潮流前端， 與國際同步。

北富銀也建議，現在銀行也有許多免費資源， 可以協助父母培育孩子的理財觀。北富銀跨界與亞太電信、 鴻海科技集團合力打造以親子理財為訴求的「e家人分行」， 不論軟硬體的規劃皆以親子需求出發。當親子客戶踏進e家人分行， 智慧電視牆會自動啟動人臉辨識， 偵測客戶身分並通知行員主動出迎，讓客戶立享貼心禮遇； 還有接軌全球貨幣市場的體感互動遊戲， 帶領孩子暢遊世界學習金融知識，從小培養對國際金融的敏銳度， 成為未來台灣迎向世界的生力軍。此外，分行獨有的理財客廳、 知識小王國等區域，有豐富的金融課外讀物與舒適的空間， 讓孩子盡情閱讀、吸收金融知識， 而父母則可放心在分行做理財諮詢；分行也不定期舉辦親子理財活動 ，免費提供親子客戶參加，內容包羅萬象，深獲客戶好評， 下個月起，e家人分行預計舉辦小小銀行家體驗等多場寓教於樂的活 動，歡迎有興趣的客戶密切留意e家人分行公告(e家人分行地址： 台北市中山區南京東路二段90號)。

※台北富邦銀行提供分齡線上親子理財工具， 協助父母從生活中及早養成孩子的理財素養