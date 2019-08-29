美爆出首例疑吸電子煙而死亡　美FDA：不明呼吸道疾病數暴增至193例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美FDA於8月初才公布，有高達127名民眾反應在吸食電子煙後誘發癲癇發作的情形，日前又再次宣布，伊利諾州出現美國首例因吸食電子煙而死亡的案例，且全美目前因電子煙而罹患不知名呼吸疾病的病患，已經增加近193人。

據美國CDC和FDA統計，從6月28日起到8月20日為止，短短3個月內，全美22州竟有高達193名患者罹患不知名的呼吸道系統疾病，伊利諾州更出現全美首例死亡案例；而患者的共通點就是都有吸食電子煙的習慣，包含使用電子煙吸食霧化尼古丁或大麻，其中又以大麻占多數。

這些患者的症狀有呼吸困難、疲勞、體重減輕、胸痛、腹瀉和嘔吐等。193名患者中，伊利諾州就占了22名，年齡介於17至38歲的年輕人。

伊州衛生部門表示，由於事態嚴重，政府有責任將電子煙的潛在危險公告給大眾，另一方面，已下令送驗市售煙油進行實驗室化驗，以檢測是否含有對人體有害的物質。

電子煙是一種以電能驅動霧化器，透過加熱油艙中的電子液體（俗稱煙油）產生類似煙霧之蒸氣供使用者吸食，近年來電子煙廠商宣稱其可幫助戒菸，且成分比傳統紙菸較健康，加上其外型新潮、口味多變，深受許多年輕人喜愛。

醫師提醒，過去曾研究證實電子煙容易引起肺部發炎、過敏和產生哮喘，心肌梗塞的機率也會增加2倍，而且吸食電子煙跟吸菸一樣具有成癮性，對身體傷害亦大，提醒民眾切勿輕易嘗試。