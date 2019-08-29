亞馬遜森林大火　巴西檢方調查總統支持者放火嫌疑

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）巴西的亞馬遜雨林仍然飽受大火之災，巴西檢方著手調查，支持現任巴西總統的農民是否有刻意縱火破壞雨林的嫌疑。

根據巴西國家太空研究機構（INPE）截至週二（27）的數據，今年亞馬遜雨林大火的次數已由20日的73,000場，飆升為83,000場大火，為去年截至同期數量的兩倍之多。

巴西檢方日前宣布，已著手調查有無農家非在合理範圍內從事火耕，而是以破壞雨林為目的違法縱火。目前，檢調單位已經鎖定約60名農民，在本月10日時曾透過網路群組約定同一時間放火，並稱是為了「支持現任總統波索納洛開發雨林的政策。」

波索納洛對雨林保育抱持反對立場，不僅開除提出數據證明森林破壞加速中的INPE局長，更向外媒表示大火數量增加只是自然現象，爾後卻又改口誣賴是NGO刻意放火，在既沒有證據也未能指名何人放火之下，指責NGO企圖操縱輿論反對政府。

上週，以法國總統馬克宏為首，G7國家紛紛要求巴西對火災有所作為，甚至願意提供2千萬歐元（新台幣7億元）的援助。不料，波索納洛卻反批評馬克宏是「殖民心態」，又要求馬克宏收回對他個人的「侮辱」才會接受援助。

巴西國內外撻伐波索納洛對雨林消極態度的聲浪越來越強，也令波索納洛不得不派出軍隊協助滅火，並指示檢警調機關嚴格取締人為縱火。