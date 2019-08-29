「天上台灣」與「地上台灣」 29日深夜最貼近

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市天文館表示，太空中有一顆名為「台灣」的小行星，將在今（29)日午夜最接近台灣，雖然距離遙遠且難以觀察，但「天上台灣」與「地上台灣」最接近的一刻，仍值得紀念。

天文館官網指出，這顆名叫「台灣」的行星鮮少人知道，該行星屬於C型含碳小行星，直徑約14至19公里，自轉一周約7.2小時，預計今天深夜11時與地球會合，距離台灣約2億7000萬公里。

據了解台灣小行星（2169 Taiwan），是太陽系的小行星之一，位於小行星帶。發現時間是1964年11月9日。

國際小行星中心（MPC）在1980年正式命名為2169號「台灣」小行星，但因亮度太暗，在台灣，幾乎沒有觀測紀錄。

至於命名由來，天文館說，可能該行星被發現時，位置離台灣最近。

天文館表示，23日晚間首次以位於澳洲賽丁泉天文台望遠鏡(Siding Spring Observatory)拍攝到其蹤跡，亮度約16.2等，比肉眼能看到的最暗的星還要暗1萬2000倍，之後天文館持續透過位於美國新墨西哥州等地的望遠鏡進行觀測。除了讓國人首次直擊天上的台灣，也為天文研究提供了寶貴的資訊與記錄。

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29日晚台灣小行星的位置與其軌道 (來源:NASA)