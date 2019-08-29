不用一本正經！兩廳院推「輕鬆自在場」劇院　拉縴人意外溫情演出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國家兩廳院主打「藝術零距離」打造共融劇場，推出全台首辦的「輕鬆自在場」活動，廣邀全民一起毫無壓力的進劇院看戲，首場正式演出「皇家大會堂銅管五重奏」將於11月登場，並預計明年台灣藝術節時啟動售票場次。

擔心進劇院看表演小孩坐不住？或是想上洗手間很尷尬？國家兩廳院推出「輕鬆自在場」（Relaxed Performance）活動，盼推動「藝術與日常零距離」，想讓大家了解觀賞演出是件平凡輕鬆的事，如同過去在戲台前看戲般放鬆，不需要再正襟危坐，也無需擔心想起來走動。

「輕鬆自在場」計畫已於今年七月首次試辦，並收到許多人的鼓勵及詢問，此次將攜手玉山文教基金會、證券櫃檯買賣中心推出更多場次，希望積極推動輕鬆自在場理念，並邀請更多藝術家、創作者合作，落實文化平權以及共融藝術的理想。

兩廳院表示，目前「輕鬆自在場」的演出模式，在全球各先進國家已屬常態演出及趨勢，包括英國國家劇院、林肯表演藝術中心、墨爾本藝術中心等都已實施多年。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，當初想推動這計畫的原因來自親身經驗，她分享，以前曾經帶爸爸進劇院看戲，誰料爸爸一直忍不住咳嗽，甚至咳到周遭的人都側目，在那之後爸爸就不再踏進戲院了，讓她覺得十分可惜。

以上這情況其實很常見，也很常發生在我們周遭，「輕鬆自在場」的出現則以同理心規劃活動，同時也讓有特殊需求的觀眾及家人多一個休閒的場所，增加接觸藝文活動的機會。

在「輕鬆自在場」的試辦場上，有一位中重度自閉兒爸爸帶著孩子參加，他表示，他和妻子辭去工作專心陪伴兒子，也會帶他去看藝文表演，但幾乎都是以中途狼狽離開收場，唯有觀賞「輕鬆自在場」時，雖然中間有發生小狀況，但他們竟然能在演出結束後優雅的離開。

此外，拉縴人男聲合唱團（以下簡稱拉縴人）也在「輕鬆自在場」上演出，拉縴人執行長林俊龍表示，由於平時拉縴人團員習慣在安靜的環境演出，而他那天坐在台下欣賞時，發現和過去的表演環境太不一樣，他可以感受到拉縴人團員們一開始很緊張，但之後慢慢調整自己，竟開始漸漸放鬆，並帶來溫情的感人表演，讓他十分意外。

今年首場正式的「輕鬆自在場」將於11月帶來「皇家大會堂銅管五重奏」（Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra）音樂會，兩廳院預計邀請樂齡朋友、偏鄉學童、及各種不同身體需求的觀眾齊欣賞，共計350位。

自明年起，「輕鬆自在場」將由玉山文教基金會贊助五場，兩廳院將在2020年的TIFA台灣藝術節，推出售票的輕鬆自在場演出，更多詳情請前往官網查詢。