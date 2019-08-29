悠遊卡推「姜太公開運卡」 素人「學妹」意外走紅

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 日前有民眾上陽明山姜太公道場拜拜，意外目擊一位外型亮麗、氣質出眾的女子，許多人誤以為她就是北市府知名度頗高的「學姐」黃瀞瑩本尊!

當時她手裡拿著大批悠遊卡，進行過火儀式。現在她的身分曝光，原來是悠遊卡公司的職員。

三立新聞引述網友張先生秀出和這位美女的合照說，對方長得很漂亮，又是短髮，有雙大眼睛，簡直就跟他們在電視上看到的「學姐」一模一樣。網友要求合照，她也不拒絕。

照片PO網後，網友立即給了這位美女「學妹」的封號！

三立新聞指出，這位模樣甜美不輸「學姐」的女生，其實是在悠遊卡公司上班。原來因為悠遊卡公司跟姜太公道場合作，適逢9月1日姜太公聖誕，準備在8月28日於四大超商公開發行「姜太公開運悠遊卡」。

當天「學妹」是跟同事，把限量發行的1萬份「姜太公開運悠遊卡」，先拿到姜太公道場，請姜太公加持，保佑買到的民眾外出可以保平安，並附贈招財魚幣錢母，讓民眾使用悠遊卡之餘，也能得到神明庇祐發大財！

不過「學妹」可能完全沒想到，自己竟意外成為話題人物。

悠遊卡公司表示「姜太公開運卡」即日起在全台7-ELEVEN、 全家便利商店、萊爾富、OK便利商店及PChome 24h購物開賣，每張售價新台幣168元，不但有「一路發」 之意，卡面還閃耀著姜太公神尊的金光法力，且內含魚幣錢母， 經過誦經儀式及過爐加持，護祐持卡人財源滾滾、事業順利。

此外，陽明山姜太公道場也提供悠遊卡小額消費服務，信眾在添香油錢時， 若一時找不到零錢，也可以使用悠遊卡付費，既省時又環保。