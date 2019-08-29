中美洲爆發登革熱疫情　逾200萬人感染　死亡數破720人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中美洲近來爆發數十年來最嚴重的登革熱疫情，科學家表示，隨著氣候變遷關係，登革熱疫情蔓延的情況恐更加頻繁。

聯合國表示，疫情最嚴重的中美洲國家為洪都拉斯，已有109人死於登革熱，其中包括許多兒童，這個中南美國家正面臨史上最嚴峻的登革熱疫情。

根據泛美衛生組織（PAHO）表示，除了洪都拉斯以外，許多中美洲國家也同樣遭受登革熱疫情肆虐，包括尼加拉瓜、薩爾瓦多、瓜地馬拉，以及如巴西、巴拉圭、哥倫比亞、貝里斯等拉丁美洲國家。

位於拉丁美洲和加勒比海地區的登革熱疫情也持續升溫中，至少有2百萬人感染此病，超過720人死亡。

專門研究環境變化對傳染病影響，並任職於倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）的Rachel Lowe教授表示，自1980年代以來，我們發現美洲的登革熱病例數，大約每10年就增加1倍，而今年的情況又特別嚴重。

登革熱（Dengue fever），是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類，病媒蚊以埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquitoes）為主，這種蚊子也會傳染屈公病（Chikungunya）、茲卡病毒（Zika）和黃熱病等其他疾病。

雖然沒有單一的登革熱疫情與氣候變遷有直接的關係，但科學家認為氣溫升高、氣候轉變，以及類似暴雨到乾旱的這種極端氣候，都可能助長疫情傳播。

Rachel Lowe教授表示，隨著地球暖化，蚊子可以在更高海拔或溫帶地區生存，導致這種原本屬於熱帶及亞熱帶的傳染病，預料將蔓延至更多溫帶國家。