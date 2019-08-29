「來去總統府住一晚」進入倒數　吸引百萬點閱網紅提案

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「來去總統府住一晚」免費體驗活動邀請國際旅客提出有趣的行銷台灣觀光計畫，目前已吸引超過百組報名，其中包含超過百萬訂閱的Youtube頻道主也來提案競爭，而該活動已進入倒數階段，報名將於31日截止。

「來去總統府住一晚」由文化總會（以下簡稱文總）與交通部觀光局首辦，文總發布新聞稿表示，至目前為止，已收到超過百組報名，他們除了來自鄰近國家，如日本、韓國、香港等，也不乏有俄羅斯、烏干達、伊朗等國旅客熱烈提案。

文總副秘書長李厚慶表示，自8月12日「來去總統府住一晚」免費體驗活動開始後，在短短19天內，提案投件數已一舉衝破百組，國籍非常多元，橫跨世界各洲，將近30個國家；透過提案者自介的影片，看出大家都是有備而來。

李厚慶更透露，提案資料裡有看到，超過百萬訂閱的Youtube頻道主，對於這次策劃台灣觀光外交的宣傳案，達到讓世界看見台灣的效果，覺得非常振奮。

李厚慶說明，這次活動限定提案者為「非持有中華民國護照」的外國朋友，一位已移居海外生活多年的奶奶，看到宣傳消息也來電詢問，希望幫沒有台灣護照的孫子報名此次活動，要讓子孫記住台灣的樣子。

李厚慶強調，台灣的美好，總會留在曾經來過的人身上，不論是外國人還是已在國外扎根生活的僑胞，都對這塊土地，留下難以忘懷的印象。

「來去總統府住一晚」規劃接待十組旅客，第一組體驗的旅客，還有機會感受到總統府濃厚國慶十月的味道。該活動將於8月31日截止報名，更多詳情請前往官網查詢。