【更新】賀德芬:蔡英文並未取得LSE學位　府方緊急說明：將提告

更新時間: 2019-08-29 13:57

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台大法律系名譽教授賀德芬今(29)日舉行記者會，質疑蔡英文總統論文造假；總統府今上午緊急通知記者11時召開記者會說明，不僅出示有鋼印證書，並表示，既然長期指控，只好司法解決，對相關人士採取法律行動。備妥相關文件後，將一起提告訴，請他們來向司法單位說明，捍衛司法權益。

《中時》引述總統府發言人張惇涵指出:

首先根據LSE頒授學位相關規定，學位頒授必須以成功提交論文為前提，有拿到學位，就繳交論文，無庸置疑；

第二，總統確實在1984年取得倫敦政經學院博士學位，校方官網也將總統列入官網名人錄。2016年當選總統後LSE也在官網特別祝賀校友當選總統，相關網站都可以秀給大家看。

張惇涵說，LSE名人錄中，在台灣部分，其中一位是前行政院長長俞國華，一位是蔡英文總統。

第三就是，總統過去擔任教職，也曾參選其他公職都必須依法繳交相關證書，必須經外館認證，有關不實指控，也在2015年總統大選時被質疑，蔡總統方面也去申請倫敦政經學院的學位證書。

張惇涵同時秀出當時申請學位證書及相關說明資料，2015年補發的學位證書，上面還有鋼印，有鋼印就不可能是假的。

台大教授賀德芬今上午開記者會公布美國學者調查報告，強調蔡總統並未取得倫敦政經學院法學博士學位，民進黨與教育部都應該啟動調查，追回三十多年的教授薪資。

張惇涵強調，過去校方等相關單位曾完整說明及提出相關文件，卻無法阻止類似抹黑，跟不實言論，既然賀德芬教授記者會提出，只好司法解決，對相關人士採取法律行動，備妥相關文件後，一起告訴。相信司法會完整釐清。

首次發稿: 2019-08-29 11:36

賀德芬公布蔡英文論文調查報告：蔡並未在1984年取得LSE法學博士學位

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台大法律系名譽教授賀德芬今(29)日上午09：00在立法院中興大樓101室召開記者會，公佈在美UNC Charlotte經濟學系任教之台裔教授林環牆(Hwan C. Lin)針對蔡英文總統倫敦政經學院(LSE)博士論文學位，所做的「獨立調查報告：蔡英文博士論文與証書的真偽」。

賀德芬強調，她今天的身分是陽春退休教授，跟政黨沒有牽連，身為學者只想維護學術的基本尊嚴，這是國家法治的問題，無關選舉。何況台灣民主政治已相當成熟，人民會理性地做出選擇。

賀德芬直指，「蔡總統1984年並沒有經過考試，取得倫敦政經學院法學博士學位」，而且包括LSE圖書館在內，任何圖書館都沒有蔡英文論文的文本。而同樣在1984年畢業的其他LSE博士生，全部都可找到論文的文本。

她說，只要蔡英文早點公布論文跟證書，爭議就不用延續到今天，更不會因為彼此仇恨、騷擾造成社會動蕩不安。她認為，蔡英文應坦蕩蕩站出來，把事情說清楚。

賀德芬批評，蔡英文35、6年來是一路作假，這是很不光榮的事，她今天的記者會沒邀請外國記者，就是擔心蔡英文若無合理回覆，將成為國際醜聞。