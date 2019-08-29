順天藏品自美返台落根　許照信：完成父母遺願

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）順天美術館董事長許照信為完成父母遺願，力促位於美國的順天美術館正式捐贈文化部大批館藏作品，讓經典珍藏得以返鄉尋根並重建臺灣藝術史，而後續將交由國美館打理，並將推出主題展覽規劃系列活動。

文化部以及美國爾灣順天美術館歷經兩年多規劃及籌備，已於昨（28）日正式簽署捐贈契約，順天美術館的652組件館藏作品將完整無償贈予文化部，讓所有藏品順利返鄉，文化部已於國美館舉辦開箱儀式。

開箱儀式上由文化部長鄭麗君主持，出席貴賓包含順天美術館董事長許照信及其夫人陳雅媛、館長陳飛龍、國立臺灣美術館館長林志明、及國美館委員等藝文界重要人士等均出席，場面盛大。



左起：順天美術館董事長許照信伉儷、文化部部長鄭麗君、國美館館長林志明、順天美術館館長陳飛龍與藏品合影（圖/文化部）

順天美術館董事長許照信提到，父親許鴻源遺願是讓典藏品重回臺灣土地，也期許文化部及國美館未來能針對此批典藏品有更好的運用，讓臺灣更加壯大。

許照信接受中央社專訪時表示，在父母親過世後，他一直在思考要如何安頓這些館藏，「父親生前在交代資產時就說，這些畫作不要分散，希望可以帶回台灣。我們謹遵他的遺願，他雖然說大家可以拿幾幅回家當紀念，但開家族會議時大家還是認為不要分散，我們全數捐出」。

美國爾灣順天美術館由順天堂藥廠創辦人許鴻源，及其夫人許林碖創立，館內可見許鴻源收藏的臺灣日治時期至當代重要藝術家畫作，順天美術館館長由雕塑家陳飛龍出任，守護館內652組件作品。

文化部指出，許鴻源有「臺灣科學中藥之父」之稱，因受教友廖繼春的鼓勵，開始收藏臺灣畫作，並秉持「藥物醫人身，文化冶人心」的信念，透過藝術家謝里法的協助，開始具脈絡性的臺灣藝術家作品蒐藏之旅，積極促進臺灣藝術家在海外的發展。

文化部說明，此批珍貴藏品已於日前安全運抵臺灣，全程經專業溫控環境運送，並依博物館專業入庫流程送抵國立臺灣美術館典藏庫房保存。

文化部長鄭麗君表示，順天美術館不僅是許博士個人喜愛的藝術收藏，更是橫跨百年、橫越整個臺灣美術運動脈絡的歷史收藏，包括陳澄波、廖繼春、郭雪湖等活躍於日治時期前輩藝術家，以及赴美留學的藝術創作者，如謝里法、廖修平、薛保瑕等人，都是臺灣美術史上各個時期的重要藝術家。

國美館將接續研究整理順天美術館藏品，並邀請臺灣美術史學家蕭瓊瑞教授擔任策展人，預計明（2020）年上半年起推出「海外遺珍─順天美術館藏品歸鄉」專題展，以臺灣前輩藝術家、現代繪畫在臺灣、臺灣近代美術發展等三大主題，做為一系列的研究、展覽及教育推廣活動規劃。



眾人參觀入庫藏品（圖/文化部）