【反送中】大批解放軍凌晨進入香港　港民議論紛紛

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）今(29)日凌晨開始，不少香港民眾目擊解放軍出沒各區街頭。中國官媒新華社在大約凌晨4時許發布通稿，表示這是駐港部隊依法組織進駐香港以來，第22次輪換行動。

這項行動引起不少香港民眾與包括加拿大明鏡集團創辦人何頻在內的政治觀察家注目。

許多香港市民凌晨紛紛上傳解放軍軍車的相片及影片到社交網站，指出有數十輛軍車及裝甲車等，途經沙田、石崗及東區海底隧道等地。還有民眾在皇崗口岸發現多輛裝甲車結集。

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根據新華社報導，這是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》關於「香港駐軍人員實行輪換制度」的規定，經中央軍委批准進行的年度正常例行行動。也是解放軍駐港部隊在進駐香港以來，第22次輪換行動。

中央社報導，依據過往資料，自1998年開始，駐港部隊一般多是在每年11月下旬進行輪換工作。不過，2015年時也曾在8月底輪換。

由於正值香港反送中運動期間，解放軍出現香港街頭顯得敏感。不過香港特區行政長官林鄭月娥，兩天前即27日上午10時，與傳媒見面並接受提問時宣稱，港府能掌控(抗爭) 局面，暗示不需要北京介入。

中國國防部發言人吳謙今年7月，則在記者會上表示「駐軍法」第3章第14條有明確規定。即港府可依「駐軍法」請求解放軍在香港「維護社會治安」。

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