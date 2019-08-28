香港反送中學生記者 被捕　 台灣太陽花學生記者 成就民主自由

（台灣英文新聞／柯錸 編輯報導） 根據台灣英文新聞綜合外電報導，香港城市大學校園媒體編輯委員會的黃姓學生記者，昨(27)日早晨於住所，遭警察以七一佔領立法會時涉嫌「串謀刑事毀壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」罪嫌拘捕。據了解，黃同學七一當時身著記者螢光背心並持有記者證，在立法會內進行採訪、攝影。針對七一佔領立法會事件，香港警方目前已拘捕多人，動用「進入或逗留在會議廳範圍」的罪名，拘捕有關人員，包含只是單純進入立法會範圍內，並未損壞器物或是噴漆表達訴求者。

7月1日示威者佔領立法會時，黃姓同學也和其他主要媒體的記者們一樣，穿著螢光背心並攜帶記者證及攝影設備，才進入立法會內採訪、攝影。香港警方竟然以「串謀刑事毀壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」罪嫌拘捕學生記者，無疑是在打壓媒體。香港城市大學校園媒體編輯委員會副總編輯劉姓同學受訪指出，「即使是學生報，我們也有採訪權和新聞自由，為何我們要受到這樣的對待」。

2014年3月18日至4月10日期間，台灣的大學學生與公民團體共同發起反服貿協議，也就是中國國民黨立法委員主導的《海峽兩岸服務貿易協議》強行通過審查，而該協議被反對者視為將損害台灣自身經濟，並且強化中國對台的政治影響力，反對理由還包括要求民主程序等。該運動由抗議學生主導，佔領位在臺北市的立法院，稱為「太陽花學運」。

「太陽花學運」是台灣從1980年代以來最大規模的「公民不服從」行動，也是立法院首次遭到民眾佔領。在運動結束後，該運動仍然持續影響著台灣社會，包括促進台灣公民社會的復興、中國國民黨在2014年選舉和2016年選舉的慘敗、以及「第三勢力」政黨的出現等。

台灣「太陽花學運」過程中，首先是台灣大學新聞研究所3名學生前往立法院現場進行採訪作業，然後是22天馬拉松式每日24小時的學運現場報導。期間，同學們運用網際網路的網絡特性，除了快速集結了80餘人的學生記者團，也以「協同編輯系統」及各式通訊社群方法，迅速廣泛傳播現場活動事件內容。

「太陽花學運」當時的立法院長王金平，在今(2019)年5月接受訪問時表示，因為當年學生沒有依照法制規定來表達訴求，才會被外界稱為不成熟的民主，但經過(立法院長王金平)居中協調，學生們同意退出立法院，並相當理性的主動恢復國會議場環境，學運圓滿落幕，這就是民主的進步。