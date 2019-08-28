台美聯手破獲跨國電信詐欺案 不法獲利近億還查獲4名車

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）調查局臺中市調查處透過台美司法互助，與美方合作偵破一起跨國詐騙集團。鍾姓男子與薛姓女子招攬台灣年輕人赴海外從事電信詐欺，2人在美國經營詐騙機房僅2個月餘，不法獲利高達新台幣9千萬元，現場還查獲4部名車及鑽石名錶等。

調查局台中調查處今（28）日召開記者會，2018年接獲線報，指稱鍾姓男子與薛姓女子先後在歐洲、亞洲及美洲不同地方設立詐騙機房，再以「打工度假」為名，透過招攬多名年輕成員赴匈牙利、愛爾蘭等國從事電信詐欺，且均以中國等地民眾作為詐騙對象。

《ETtoday》報導，該詐騙集團招攬的成員按劇本分工，假冒檢察官及公安，透過電話謊稱對方涉入一起詐欺洗錢案，將遭調查或凍結帳戶，誘導被害人配合辦理網路銀行，在成功騙取帳號密碼後，隨即由中國共犯將款項提領一空，該集團在美國經營詐騙機房僅2個月餘，即詐取不法利益高達新台幣九千萬元。

尤其為避免遭逮，鍾男與薛女每3個月就換一個國家，增加警方追蹤難度。

調查局台中調查處接獲線報後，掌握該詐騙集團在美國加州洛杉磯承租一間豪宅後，與美國移民及海關執法局(ICE)及美國海關及邊境保護局(CBP)合作，由ICE轄下國土安全署（HSI）、CBP及加州警察根據專案小組提供情資，成功破獲該集團在美國設立的詐騙機房。

專案小組分別於今年6月16日及7月21日將集團成員共19人遣返回臺，並搜索集團成員在臺住處、宿舍等相關處所，扣得手機、電腦、績效分配表等犯案工具，並查扣名車瑪莎拉蒂、法拉利、BMW等名車4部、名錶、鑽戒以及名牌包等物品，並凍結賬戶。

涉案的19名嫌犯已分批遣返回台，並全數經台中地方法院獲准羈押禁見。、