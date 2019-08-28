期交所美國那斯達克100期貨及櫃買中心富櫃200指數期貨商品9月30日掛牌交易

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)將於9月30日上市美國那斯達克 100期貨(UNF)及櫃買中心富櫃200指數期貨(G2F)。 那斯達克100期貨推出後，期交所為美國境外第一家掛牌那斯達克 100期貨，也是除美國外同時掛牌美國道瓊期貨、標普500期貨 及那斯達克100期貨三項商品之交易所， 提供交易人無需承擔匯率風險，可享一站式購足之服務， 並滿足三商品間價差及策略需求。

此外，那斯達克100期貨及富櫃 200期貨皆可作為相關權證、ETN及ETF等現貨發行業者及交 易人避險及套利管道。

那斯達克100成分股係自Nasdaq上市股票挑選不含金融業市 值前100大公司，科技業比重達5成以上，為全球觀察科技類股脈 動重要指標，成分股包括微軟、亞馬遜、蘋果、 谷歌及臉書等知名科技公司， 與臺灣電子產業如台積電等電子大廠形成產業鏈生態圈， 二市場具高度關聯性。

同其他二項美國期貨商品，期交所那斯達克1 00期貨採新臺幣計價，交易人可直接經由國內期貨交易帳戶交易， 參與美國科技產業市場，以提供交易人多元操作工具，並可望為臺灣 期貨市場注入新動能，及提升國際競爭力。

櫃買富櫃200指數3月27日發布， 成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔 上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值7成，成交值9成； 波動度較櫃買指數及上市加權指數高。

電子及生技產業市值權重約占 86%，成分股較為集中；採部分集合並以流通市值加權計算指數。 富櫃200指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關， 可有效追蹤其走勢。富櫃200指數期貨上巿後， 國內指數期貨商品線將臻完備， 可望成為交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢之新指標。

以上二商品相關契約規格及相關資訊業公告於期交所網站(www. taifex.com.tw)，歡迎上網查詢， 並請期貨商及從業人員積極推廣，協力推動臺灣期貨市場成長。