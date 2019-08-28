今（27）日由臺灣企銀與工研院共同舉辦「創新IP變資金 白手起家創業行」記者會，邀請經濟部林次長全能、 中小企業信保基金李董事長耀魁、工研院劉院長文雄、 余立委宛如為與會貴賓，並由獲得融資三家企業負責人(亞拓醫材、 博信生技、瓏驊科技)及三家受輔導企業代表(雲派科技、 柯思科技、昇雷科技)，擔任「 青年創業家論壇暨無形資產融資成功案例座談會」之與談嘉賓。

107年6月，產業創新條例完成修法施行，蔡總統在「亞洲． 矽谷」和新創團隊座談時， 公開鼓勵國內金融機構參考工研院的專業評鑑報告， 儘可能提供中小企業和新創事業所需資金， 臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行， 為全力配合政府智慧財產價值躍升計畫， 支持企業創新研發智慧財產，已於108年5月21日率先量身訂頒 「無形資產附收益型夾層融資貸款辦法」， 力挺擁有智慧財產之客群取得所需資金。

本項貸款係結合工研院、 中小企業信保基金及專業之無形資產評價機構，本次貸款對象涵蓋 (1)購買工業技術研究院產出之智慧財產權並進行技術移轉， 經無形資產評價機構出具評價報告及工研院推薦之廠商。

(2)持有 之智財權經依法登錄無形資產評價機構或評價人員出具評價報告， 並由工研院評估推薦之廠商；目前已成功協助三家擁有專利權企業， 順利取得「無形資產附收益型夾層融資」。

在現今知識經濟時代， 無形資產夾層融資等新型態融資模式愈形重要， 經多方共同努力合作下，終於讓「無形資產融資」 在台灣寫下成功的歷史新頁。臺灣企銀無形資產融資， 除協助解決擁有智慧財產權之新創產業的融資問題， 履踐中小企業專業銀行之企業社會責任，扮演協助中小企業創業、 成長茁壯的幕後推手，協助提供中小企業發展的正能量， 創造産業結構之正向循環，並以該行多年來秉持「傾聽企業的聲音， 回應這塊土地的需要」之服務宗旨，提供全方位的金融服務。