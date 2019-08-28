2019新北ICG小將展榮耀 市長頒發代表選手鼓勵金

新北市長侯友宜今(28)日於市政會議頒發2019年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）參賽選手鼓勵金，獎勵新北市代表隊奪得5金3銀7銅佳績。
侯友宜市長表示，今年是新北市第8度組團參加ICG，恭喜優秀的新北小將在2019年國際少年運動會榮獲佳績，爭取榮譽、奮戰不懈的精神，將來一定也是體壇明日之星，期許選手們不斷精進、超越自我，繼續為新北爭光。
2019年國際少年運動會於俄羅斯烏法市（Ufa,Russia）舉辦，本市代表團共18名優秀選手，分別參加田徑、游泳、柔道、希羅式角力等4種競賽，與來自世界各國80個城市近1,500位12歲至15歲的運動好手一同較勁。游泳部分共獲得5金3銀7銅的佳績，其中福和國中吳以恩選手表現非常亮眼，在女子游泳50公尺仰式及100公尺仰式及400公尺混合式接力獲得3面金牌，並於本市女子400公尺自由式接力獲得銀牌。
王瑋婷教練表示，以恩在這次參賽過程中因水土不服，數度身體不適，但憑著意志力及平時訓練的穩定度，仍然戰勝對手，取得2金1銀的佳績，非常不容易。
此外，柔道部分獲得1金4銅的好成績，其中正德國中陳鵬宇取得81公斤級金牌，鵬宇在108年全中運柔道第九量級取得銅牌及角力第八量級取得銀牌，他提到，雖然在全中運沒有拿到金牌，但這次抱著必勝的決心參加ICG，很享受比賽，也很順利以全勝姿態贏得勝利。田徑部分，由安溪國中陳宇昂在男子跳高項目中力克強敵，獲得銅牌。
角力項目由正德國中許倫維選手參賽，雖然今年未能奪牌，但余庭教練表示，角力是俄羅斯的強項，抱持著學習的精神，選手也能了解到在角力場上技巧性使用戰術的方式，是一次很棒的經驗。
教育局表示，除了競技表現，小將們也不忘擔任體育外交小尖兵，與外國選手用英文溝通交換友誼徽章與代表隊服裝，今年新北市為小選手們準備的徽章樣式是野柳女王頭圖案，非常受歡迎。選手們除了賽場上相互切磋技能，賽後也紛紛擁抱合照留下聯繫方式，不僅成功建立國際友誼，選手們也激起學習英語的動力，收穫滿滿。