2019新北ICG小將展榮耀 市長頒發代表選手鼓勵金

新北市長侯友宜今(28) 日於市政會議頒發2019年國際少年運動會（ International Children’s Games, ICG）參賽選手鼓勵金， 獎勵新北市代表隊奪得5金3銀7銅佳績。

侯友宜市長表示，今年是新北市第8度組團參加ICG， 恭喜優秀的新北小將在2019年國際少年運動會榮獲佳績， 爭取榮譽、奮戰不懈的精神，將來一定也是體壇明日之星， 期許選手們不斷精進、超越自我，繼續為新北爭光。

2019年國際少年運動會於俄羅斯烏法市（Ufa, Russia）舉辦，本市代表團共18名優秀選手， 分別參加田徑、游泳、柔道、希羅式角力等4種競賽， 與來自世界各國80個城市近1, 500位12歲至15歲的運動好手一同較勁。 游泳部分共獲得5金3銀7銅的佳績， 其中福和國中吳以恩選手表現非常亮眼， 在女子游泳50公尺仰式及100公尺仰式及400公尺混合式接力 獲得3面金牌，並於本市女子400公尺自由式接力獲得銀牌。

王瑋婷教練表示，以恩在這次參賽過程中因水土不服， 數度身體不適，但憑著意志力及平時訓練的穩定度，仍然戰勝對手， 取得2金1銀的佳績，非常不容易。

此外，柔道部分獲得1金4銅的好成績， 其中正德國中陳鵬宇取得81公斤級金牌， 鵬宇在108年全中運柔道第九量級取得銅牌及角力第八量級取得銀 牌，他提到，雖然在全中運沒有拿到金牌， 但這次抱著必勝的決心參加ICG，很享受比賽， 也很順利以全勝姿態贏得勝利。田徑部分， 由安溪國中陳宇昂在男子跳高項目中力克強敵，獲得銅牌。

角力項目由正德國中許倫維選手參賽，雖然今年未能奪牌， 但余庭教練表示，角力是俄羅斯的強項，抱持著學習的精神， 選手也能了解到在角力場上技巧性使用戰術的方式， 是一次很棒的經驗。

教育局表示，除了競技表現，小將們也不忘擔任體育外交小尖兵， 與外國選手用英文溝通交換友誼徽章與代表隊服裝， 今年新北市為小選手們準備的徽章樣式是野柳女王頭圖案， 非常受歡迎。選手們除了賽場上相互切磋技能， 賽後也紛紛擁抱合照留下聯繫方式，不僅成功建立國際友誼， 選手們也激起學習英語的動力，收穫滿滿。