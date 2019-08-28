8周魔鬼訓練今新世代音樂劇新秀誕生 將揮灑青春熱血、展現演唱實力

新秀誕生!( 27）日晚上在新北市藝文中心演藝廳舉行的「 新世代音樂劇表演人才培訓工作坊」Showcase演出， 新北市政府文化局今年特別邀請在地團隊─「台南人劇團」 攜手共同合作，從上百位16至25歲新世代年輕學子中，甄選出3 0位深具表演潛力的新秀，課程內容特別邀請嘎造‧伊漾、張擎佳、 蘇威嘉、謝淳雅及潘冠宏等國內優秀音樂劇師資， 透過長達八週密集的肢體、舞蹈、表演、歌唱等課程，最終站上舞臺 呈現苦練多時的成果。

新北市政府文化局表示， 市府在推動藝術扎根及文化人才培育方面不遺餘力，今年是第3年辦 理，也非常榮幸與「台南人劇團」合作， 共同在課程規劃及師資陣容都下了非常大的苦心，可以說是將106 年開辦的音樂劇人才培育課程，做一波優質提升。

就讀國立中山大學劇場藝術學系的邱芳靖表示， 經過這一連串的課程跟排練，最大的收穫是心態的轉變， 老師常對我們說，不要輕易地放棄自己、 不要輕易地放過自己任何一件事情。 有時侯我覺得做一件事這樣子就夠了，但其實根本不夠， 還有更多更多可以做的努力和修正。

另就讀國立臺灣大學戲劇系的林祐竹表示，這八週的課程跟排練中， 最明顯的改變就是肢體與歌唱技巧的進步， 因為唱音樂劇跟平常唱歌是有非常非常大的差別， 唱音樂劇就是注重在文字表達及傳達這件事情， 可是當我自己在唱歌的時侯，很容易被音樂拉著走， 就變得不是在傳達一件事情；透過老師的教導， 開始非常注重要怎麼把這件事情傳達出去，怎麼去詮釋它， 可以說是我自己很大的一個收獲。

30位表演新秀，在長達八周密集的音樂劇魔鬼訓練， 每位參與學員都彷彿從內到外脫胎換骨，保持著高昂的表演熱情， 登上表演舞臺，呈現臺灣幾齣著名音樂劇的片段曲目，例如《 木蘭少女》、《DAYLIGHT》、《苦魯人生》等，盡情高歌、 跳舞、揮灑他們的靑春熱血，展現不凡的表演才華及潛力， 現場觀眾與貴賓都看得目不轉睛。

新北文化局蔡佳芬局長也蒞臨現場給予參與學員勉勵：「 感謝各位專業音樂劇工作者的帶領， 讓新北市的藝文種子有機會深耕發芽， 今天能見證這群音樂劇新秀的誕生及非凡的演出，也讓『 新世代音樂劇表演人才培訓工作坊』這個專案更顯意義非凡。」