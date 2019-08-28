8周魔鬼訓練今新世代音樂劇新秀誕生 將揮灑青春熱血、展現演唱實力

（圖/ 臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center 臉書）
新秀誕生!( 27）日晚上在新北市藝文中心演藝廳舉行的「新世代音樂劇表演人才培訓工作坊」Showcase演出，新北市政府文化局今年特別邀請在地團隊─「台南人劇團」攜手共同合作，從上百位16至25歲新世代年輕學子中，甄選出30位深具表演潛力的新秀，課程內容特別邀請嘎造‧伊漾、張擎佳、蘇威嘉、謝淳雅及潘冠宏等國內優秀音樂劇師資，透過長達八週密集的肢體、舞蹈、表演、歌唱等課程，最終站上舞臺呈現苦練多時的成果。
新北市政府文化局表示，市府在推動藝術扎根及文化人才培育方面不遺餘力，今年是第3年辦理，也非常榮幸與「台南人劇團」合作，共同在課程規劃及師資陣容都下了非常大的苦心，可以說是將106年開辦的音樂劇人才培育課程，做一波優質提升。
就讀國立中山大學劇場藝術學系的邱芳靖表示，經過這一連串的課程跟排練，最大的收穫是心態的轉變，老師常對我們說，不要輕易地放棄自己、不要輕易地放過自己任何一件事情。有時侯我覺得做一件事這樣子就夠了，但其實根本不夠，還有更多更多可以做的努力和修正。
另就讀國立臺灣大學戲劇系的林祐竹表示，這八週的課程跟排練中，最明顯的改變就是肢體與歌唱技巧的進步，因為唱音樂劇跟平常唱歌是有非常非常大的差別，唱音樂劇就是注重在文字表達及傳達這件事情，可是當我自己在唱歌的時侯，很容易被音樂拉著走，就變得不是在傳達一件事情；透過老師的教導，開始非常注重要怎麼把這件事情傳達出去，怎麼去詮釋它，可以說是我自己很大的一個收獲。
30位表演新秀，在長達八周密集的音樂劇魔鬼訓練，每位參與學員都彷彿從內到外脫胎換骨，保持著高昂的表演熱情，登上表演舞臺，呈現臺灣幾齣著名音樂劇的片段曲目，例如《木蘭少女》、《DAYLIGHT》、《苦魯人生》等，盡情高歌、跳舞、揮灑他們的靑春熱血，展現不凡的表演才華及潛力，現場觀眾與貴賓都看得目不轉睛。
新北文化局蔡佳芬局長也蒞臨現場給予參與學員勉勵：「感謝各位專業音樂劇工作者的帶領，讓新北市的藝文種子有機會深耕發芽，今天能見證這群音樂劇新秀的誕生及非凡的演出，也讓『新世代音樂劇表演人才培訓工作坊』這個專案更顯意義非凡。」