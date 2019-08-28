中華電信Hami Pay一嗶在手 生活到處都能Pay

行動支付已成為消費者主要的支付工具之一，根據調查， 2018年行動支付普及率已達50.3%，且在15~ 65歲持有智慧行動載具的民眾中， 每兩人就有一人曾於2018年使用行動支付。中華電信Hami Pay為滿足民眾對行動支付的需求，導入票證、 銀行信用卡及票證聯名卡。

在支付工具方面，包括NFC感應支付、 掃碼支付、線上快速支付等功能，整合縣市民卡、會員點數、 電子優惠券，並結合Hami Point點數的兌換平台，開拓點數經濟， 為民眾打造多元便利的行動支付生活。

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