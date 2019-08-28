迎接開學季　北富銀推J卡繳學費分期零利率方案

下周就是新學年開學日，不少家長和學生正為了繳納學費傷透腦筋。 為減輕孩子求學負擔，台北富邦銀行推出J卡繳學費12期0利率專 案，提供家庭另一種分散繳費壓力的方式；同時北富銀也提醒民眾， 就學貸款將於9月底截止申辦，就學期間若家庭年收入低於114萬 元之學生，可享教育部全額利息補助，就學期間學生不需繳利息； 若屆還款期，在經過教育部補助後，借款學生也享有年利率1. 15%之超低貸款利率，如有需要可把握時間盡速申辦。

北富銀表示，為配合政府照顧經濟弱勢學子的政策，自民國65年起 開始辦理就學貸款業務，截至2018年(107學年度)止，申貸 學生已高達184萬人次，總貸款金額超過新台幣725億元， 協助不少學子順利完成學業。目前108學年度就學貸款將於9月3 0日截止受理， 有需要的學生可盡速至北富銀就學貸款服務專區進行線上填寫申請書 ，再到分行進行對保作業，若屬同一學程之續貸申請， 可直接於線上完成對保作業免跑分行，還可免對保手續費100元， 能節省不少申辦時間。

不過，北富銀執行副總郭倍廷也提醒青年學子， 從北富銀歷年就學貸款數據中可以發現，平均申貸金額逐年增加，1 0年來增幅已達11%！這不僅反映近年來學雜費調漲趨勢， 也代表畢業後要承受更高的還款壓力。雖然目前就學貸款利率優惠， 但以大專每學期學費動輒4、5萬元起跳， 光學費本金累積四年下來已是不小的金額， 若想減輕畢業後的負債壓力，在學期間就必須及早進行計畫儲蓄； 畢業後則可善用「緩繳期」，只要應還款日前一年度平均每月收入未 達3.5萬元，即可申請本金緩繳一年，最多可申請四次， 為自己爭取更多累積還款資金的空間。

此外，若不符合就學貸款申辦資格的家庭， 只要善用信用卡分期零利率方案， 一樣可以經由分散繳費金額降低支付壓力。北富銀自即日起至10/ 31止推出學費繳納分期優惠方案，持北富銀信用卡於「 i繳費平台」或「E政府平台」繳學費，可享有不限金額3期/6期 0利率、單筆滿5萬享12期0利率的分期優惠；如果是持北富銀J 卡於「 i繳費平台」繳納學費，則享不限金額12期0利率優惠， 有需要的家長不妨善加利用。相關詳情請參閱北富銀活動網址。