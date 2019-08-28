新北惜食餐廳獲國際青睞 有人遠從南美來取經

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府推動「惜食分享網」計畫，結合公部門與民間團體資源，共同拯救原本可能會被浪費的食物，並分送給需要的人，計畫獲得國際大都會協會青睞，入選為首屆領航計畫，支持新北市跨國分享惜食政策。

新北市於8月27、28日兩日邀約南美洲厄瓜多首都基多和哥倫比亞大城麥德林兩座城市代表辦理惜食交流工作坊，昨(27)日晚間帶貴賓到板橋的惜食分享餐廳「松露天然魔法手工坊」享用餐點，並特別準備格外品馬鈴薯及其他格外品入菜的料理，貴賓對於惜食美味讚不絕口!

農業局表示，「惜食分享餐廳」計畫松露天然魔法手工坊老闆Diffeny早年長期在歐洲旅行，品嚐各國美食並體驗、觀摩各種烹飪方式，現在不但對於義式料理非常拿手，店內各種天然酵母麵包更是招牌特色。

Diffeny從105年開始就加入惜食行列，她說有蟲咬的蔬果表示天然健康，奇形怪狀的蔬果在歐洲也是屢見不鮮；店內販售的濃湯或歐式麵包，也不時會使用格外品為食材，例如馬鈴薯、花椰菜、南瓜等打成泥做成湯品，美味不打折扣，連挑食的年輕人或小朋友，也稱讚餐點好吃。

基多市經濟促進局參與式城市農業計畫專案經理Maria Alexandra Rodriguez Duenas表示，南美洲各國相當重視糧食議題，在聯合國等國際組織協助下，積極嘗試各種剩食再利用以及糧食平均分配相關計畫，這次前來與新北市交流，並到惜食分享餐廳用餐，瞭解產地格外品如何上到餐桌，回國後也許可以發展類似的應用。