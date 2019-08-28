淡海輕軌尖峰時段9月起增班 12分鐘一班車

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）淡海輕軌通勤族的好消息! 新北捷運公司規畫自9月1日起調整下班尖峰時段淡海輕軌時刻表，班距將縮短為12分鐘，未來通勤於台北及淡水地區的民眾返家將更為方便了。

新北捷運公司表示，自今年7月1日起第10列車投入營運，以及V01紅樹林站連通道開通以來，上班尖峰時段旅運量提升達30%，其中公共運輸定期票使用率更提升高達40%，顯見民眾通勤習慣改變。

因此為了提供下班返家旅客更優質的服務，自9月1日起調整淡海輕軌時刻表，縮短下班通勤時段列車班距，紅樹林站自下午15時起至20時，班距將縮短為12分鐘。

紅樹林站轉乘連通道前方，新設置了一部列車發車倒數計時看板。（圖／新北捷運公司。）

此外，新北捷運公司在紅樹林站轉乘連通道前方，新設置了一部列車發車倒數計時看板，讓旅客可以遠遠地就一目瞭然淡海輕軌列車發車時間，希望能避免旅客因為趕著搭車而於月台奔跑發生意外，

新北捷運公司提醒，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站均需主動刷卡，旅客使用連通道由淡海輕軌轉乘至捷運淡水信義線，均需先刷卡出站，再刷卡進入捷運淡水信義線紅樹林站，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50倍的違約金。

自9月1日起，紅樹林站自下午15時起至20時，班距將縮短為12分鐘。（圖／新北捷運公司。）