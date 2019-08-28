台北美食月祭出80萬獎金　招募國際網紅和胡天蘭交流

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市政府今年以「台北潮食尚」為主題，將9月定調為「台北美食月」，網羅42家潮食尚餐廳、12家美食平台及便利支付業者響應，並預計招募國際網紅於10月來台北體驗，在協助行銷在地觀光之餘，也有機會和亞洲美食專家胡天蘭共交流。

「台北潮食尚」系列主題活動，包含42家專家推薦，及人氣居高不下的地標餐廳，其中，不乏時下年輕人最喜愛的網美店、風靡女孩的華麗甜點、高品質食材吃到飽餐廳、親子共樂DIY咖啡廳、創新台菜料理等，種類繁多應有盡有。

台北市商業處今（28）日發布新聞稿表示，台北市府也力推台北市為無現金支付的智慧城市，只要打開手機下載APP、使用電子票證或美食平台，就能以便利支付方式品味潮流台北，體驗不帶錢包出門就可以輕鬆享用美食。

台北商業處指出，自即日起至9月30日止，只要前往本次42家潮食尚推薦餐廳，並上傳分享用餐照片，即有機會獲得好禮。

台北商業處強調，「台北美食月」活動結合ezPay簡單付、Hami Pay、HappyCash有錢卡、icash2.0、LINE Pay、台灣 Pay等12家美食平台及便利支付業者，凡於活動期間參加即可抽獎，總獎項高達新台幣80萬元。

另外，台北市政府將於10月邀請8位世界網紅來台北，體驗3天2夜潮食尚之旅，並將與台北市市長柯文哲及亞洲美食專家胡天蘭老師進行美食交流。招募期間自即日起至9月20日截止，請於線上申請。更多詳情請前往臉書查詢。



42家台北潮食尚推薦餐廳名單（圖/台北商業處）