舌尖上的越南 越菜好滋味背後原因令人驚奇

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）臺北市勞動力重建運用處於今年度辦理「東南亞進行式」一系列活動，繼6月移工文學講座、印尼開齋快閃派對及7月的菲律賓街區小旅行之後，將於8月25日（星期日）舉辦「越南輕食假日廚房」，邀請越南朋友變身大廚，帶領民眾手作道地越南料理，並聽移工朋友分享越南飲食文化和在臺生活點滴，可說是夏日休閒的絕佳選擇。

地形狹長的越南擁有獨特地理氣候，全境發展出多元的飲食文化。北越受季風影響，四季分明，夏熱冬冷，因此口味清淡，習慣以汆燙食物，搭配醬油或魚露享用。

越南中部屬高原氣候，濕度高，飲食偏好重鹹重辣。

南越有旱、雨2季，充裕的陽光和雨水灌溉出肥沃的土壤，育植各式蔬果，豐富的食材增添了料理的層次，發展出酸甜好滋味。越南美食的豐富與多樣性，無疑令人驚奇。

「飲食」是探索異地文化的敲門磚，每一道料理背後，皆蘊含著當地飲食習慣，也滿載異鄉人打拼的精采故事。

台北市重建處也與臺北市的14間「道地」東南亞餐廳串連，邀請民眾透過品嚐異國料理，從舌尖開始親近東南亞滋味，並有機會獲得東南亞風格的小禮物!

為了致力建構多元友善的理想城市，提升社會對移工的認識，重建處期許藉由手作並分享越南式經典美味，試著拉近民眾與越南移工在同一塊土地上的距離。