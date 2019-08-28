香港城大學生記者　七一佔領立法會前線採訪竟被捕

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港城市大學校園媒體編輯委員會的黃姓學生記者，昨日早晨（27）於住所，遭警察以七一佔領立法會時涉嫌「串謀刑事毀壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」罪嫌拘捕，據了解黃同學當時身著記者螢光背心並持有記者證，在立法會內進行採訪、攝影。

港城大編委會副總編劉彥汶向《立場新聞》證實黃同學被捕的消息，案件目前由港城大法律援助律師團隊接手處理。劉同學表示，拘捕當時他與黃同學在網上閒聊，忽然對話中斷，沒有想到竟然是遭到警方拘捕。

劉同學指出，黃同學是港城大二升三的學生，持有正式記者證件，自六月開始以來，便替該校校園媒體在各大集會前線拍攝照片。劉同學坦承，雖然校園媒體衣樣擁有正式記者證件，但同時兼具學生身分，於前線不時遭到警方質疑身分，並經常被要求查看證件。

7月1日示威者佔領立法會時，黃同學也和其他主要媒體的記者們一樣，穿著螢光背心並攜帶記者證及攝影設備，進入立法會內採訪、攝影。劉同學批評警方竟然以此拘捕學生記者，無疑是在打壓媒體。

劉同學更指「涉嫌串謀刑事毀壞」的罪名非常「奇怪」，黃同學是以記者的身分進入立法會，如果過程中造成刑事毀損大可以「刑事毀壞」嫌疑拘捕，「串謀行是損壞」難道是指「與人討論但沒有親手做」，質疑警方使用的罪名模糊。

針對七一佔領立法會事件，香港警方目前已拘捕15人。其中，港警首度動用「進入或逗留在會議廳範圍」的罪名拘捕包含黃同學在內的3人，亦即即使並未損壞器物或是噴漆表達訴求，單純只是進入立法會範圍內便可能受到拘捕。

劉同學並批評警方於上週日（25）拔槍指向記者，被城大學生記者隨即追問為何如此對待媒體工作者時，便遭警方斥以校園媒體不是媒體，而拒絕接受詢問。如今，警方竟然逮捕學生記者，令劉同學大嘆「即使是學生報，我們也有採訪權和新聞自由，為何我們要受到這樣的對待」。