貿協搶攻印度年輕人市場 2萬學子體驗台灣電競產品

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）繼去年首度前進印度校園颳起台灣精品旋風，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫(IEP)」，8月15日至17日再度與孟買St. Xavier's College合作，於其歷史悠久的Malhar校園慶典設立台灣精品體驗專區，展出了華碩(ASUS)、微星(MSI)等10家知名品牌等資通訊產品，3天活動吸引逾2萬名學生爭相參觀體驗。

自1979年至今，Malhar慶典已成為印度最負盛名的校園慶典之一，身為大會官方Technology Partner，台灣精品以科技夥伴之姿強勢回歸，將臺灣優質品牌及產品打入印度年輕學子心中。

此次展出華碩(ASUS)、微星(MSI)、明基電通(BenQ)、技嘉(GIGABYTE)、曜越(Thermaltake)、威剛(ADATA)、圓剛(AVerMedia)、虹光精密(Avision)、創見(Transcend)、督洋(Tokuyo)共計10家知名品牌之資通訊產品，吸引大批年輕族群體驗。

外貿協會駐孟買辦事處主任彭皓治表示，印度是全世界人口最年經的國家之一，每年約有100萬大專院校畢業生，是未來重要白領中產階級族群，因此用年輕人喜好的方式與印度學生族群溝通更顯重要。

除推廣資通訊產品，本次活動更結合宣傳第6屆「台灣精品盃電競賽」，展出眾多電競亮點設備，響應正於孟買、新德里、班加羅爾、加爾各答、清奈、海德拉巴6大印度主要城市如火如荼舉行的初選淘汰賽，亦為9月27日至28日於孟買舉辦的總決賽提前熱身，期待透過校園慶典活動邀請更多印度電競好手一戰高下，也將台灣精品電競盃浪潮推向另一高峰。

Malhar在每年的印度獨立紀念日舉辦，也是亞洲最古老，也是最大型的校際青年節，每年皆由印度馬哈拉史特拉邦孟買市的聖沙勿略學院主辦。