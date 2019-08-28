張小燕獲電視金鐘終身成就　「我們與惡的距離」多次入圍

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第54屆電視金鐘已揭曉入圍名單，首先頒發的終身成就獎由評審主席澎恰恰頒發，此極具意義的特別獎項頒發給資深藝人張小燕，頒獎典禮將於10月5日台北國父紀念館豋場。

電視金鐘於今（28）日公布入圍名單，首先由評審委員會主任委員澎恰恰揭曉「特別貢獻獎」，由資深主持人張小燕獲頒，實至名歸。此獎項須由他人推薦方能入圍，澎恰恰更在現場和大家分享張小燕被推薦的理由。

澎恰恰表示，張小燕享受舞台，也為觀眾奉獻，自五歲出道，歷經電視、電影、舞台劇，堪稱台灣電視史上的百科全書，在觀眾眼裡她幽默風趣、知識雋永、青春活力，總是傳遞正能量，給予溫暖。

澎恰恰強調，張小燕積年累月初心不變，主持風格無論在哪個年代都不退流行，她認真也懂取捨且保有本性，雖然德高望重，卻不遺餘力提拔後輩。

此外，眾所矚目的戲劇節目男女主角獎入圍名單更是精彩，吳慷仁以及賈靜雯狹帶「我們與惡的距離」紛紛被提名，「雙城故事」的溫昇豪及曾珮瑜也入圍角逐。

溫昇豪及曾沛慈也以「我們與惡的距離」入圍男女配角，林哲熹及洪都拉斯也以此部作品被提名男配角獎。

另外，戲劇節目導演獎入圍則包含，「20之後」王小棣、「我們與惡的距離」林君陽、客家劇場「日據時代的十種生存法則」、「雙城故事」葉天倫、「種菜女神」廖士涵及郭春暉。

主要獎項完整入圍名單

戲劇節目男主角獎

王識賢/C.S.I.C. 鑑識英雄II 正義之戰

吳政迪/客家劇場「日據時代的十種生存法則」

吳慷仁/我們與惡的距離

溫昇豪/ 雙城故事

龍劭華（陳坤倉）/蔡頭梗的滋味

戲劇節目女主角獎

江沂宸/20之後​​​​​​​

徐麗雯/蔡頭梗的滋味​​​​​​​

曾珮瑜/ 雙城故事​​​​​​​

賈靜雯/我們與惡的距離​​​​​​​

蔡淑臻（蔡昕芸）/C.S.I.C. 鑑識英雄II 正義之戰

戲劇節目男配角獎​​​​​​​

林哲熹/我們與惡的距離​​​​​​​

洪都拉斯（洪勝德）/我們與惡的距離​​​​​​​

溫昇豪/我們與惡的距離

蔭山征彥/客家劇場「日據時代的十種生存法則」

龍劭華（陳坤倉）/雙城故事

戲劇節目女配角獎​​​​​​​

李杏/生死接線員​​​​​​​

張寗/客家劇場「日據時代的十種生存法則」

曾沛慈/我們與惡的距離​​​​​​​​​​​​​​

葉慈毓/20之後​​​​​​​

謝瓊煖/蔡頭梗的滋味

綜藝節目主持人獎

吳宗憲、陳漢典、LULU（黃路梓茵）／綜藝大熱門

浩子（謝炘昊）、亂彈阿翔（陳泰翔）／台灣金頌

曾國城、巴鈺／一袋女王

黃子佼、卜學亮／超級同學會

蕭敬騰、林宥嘉、LULU（黃路梓茵）／聲林之王



入圍典禮於線上直播（影/Youtube）