「恙蟲病」致死率高達六成　疾管署成功研發快速試劑

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）恙蟲病為亞太地區常見地方性流行傳染病，若未及時治療，最終恐發展成器官衰竭而死亡，致死率高達6成。疾管署歷經3年研發快速試劑，目前已廣泛運用在國家實驗室常規的例行性檢驗，可在4小時內完成96個檢體的檢測與分析，未來將技轉廠商，有助於提高恙蟲病的檢驗量能。

疾病管制署病媒病毒及立克次體實驗室表示，歷經三年研發「恙蟲病快速抗體檢驗試劑」，於今3月發表於美國熱帶醫學與衛生期刊，並於今年7月30日成功取得我國專利。

「恙蟲病快速抗體檢驗試劑」對IgM抗體之敏感度達80.7%，較傳統檢驗方法(螢光染色)約68.8%更具靈敏性；此外，該試劑可自動大量篩檢疑似病例檢體，4小時內可完成96個檢體的檢測與分析。未來除了提供我國檢驗恙蟲病外，也可供應亞太地區(特別是東南亞國家)進行恙蟲病的診斷，有助於全球恙蟲病檢疫與防治。

疾管署表示，恙蟲病為亞太地區常見地方性流行傳染病，多數病例發生在東南亞、印尼、中國、日本、印度和澳大利亞北部的農村地區。

台灣今年迄今共270例恙蟲病確定病例，近5年每年確定病例數約在350例至500例之間。全年均有個案發生，病例數以5月至10月較多，男性個案高於女性，發病年齡層以50至60歲為主。

恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到人類或動物身上，潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，被恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵，若未及時診斷給予抗生素治療，致死率高達六成。

因此，民眾從事戶外活動務必穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，皮膚裸露處可用政府核可的防蚊蟲藥劑。從事野外活動返家後應儘快沐浴並換洗全部衣物。若出現疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，以及有無出入郊區、草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷治療參考。