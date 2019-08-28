「讓時間浪費在美好事物上」　郭台銘聯合宋楚瑜　當選組聯合內閣

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導） 鴻海創辦人郭台銘昨(27)日深夜臉書指出，「以前有聽過一句關於咖啡的廣告詞-『人生就該浪費時間在美好的事物上』」、「我在Young咖啡館，和照顧年輕失智症朋友的社區工作者們聊了一會兒，年輕失智的故事令人心疼，我們一般人用時間來記憶，來浪費，但年輕失智者卻是隨著時間一點點的流失了該記得或不該記得的回憶。」

這幾天郭台銘頻有「入世親民」舉動，除了政治人物，也有更多的民間小人物互動，充分顯示郭董有「救世濟民」的人生進行式。

據媒體今(28)日報導，郭台銘陣營有心規劃與親民黨主席宋楚瑜合作，郭陣營的永齡基金會副執行長蔡沁瑜今日表示，不排斥合作，但目前雙方尚未正式接觸。由於郭台銘最晚將在9月17日才宣布參選2020台灣總統，相較其他候選人早已起步，時間因素較為不利，蔡沁瑜則強調，這段時間都有許多熱心朋友陸陸續續主動幫忙，共同為台灣找出路，對於其他參選人怎麼做並不是考慮的重點。

蔡沁瑜並表示，宋楚瑜的能力與魅力大家都知道，我們不排斥跟任何政黨、個人或團體合作，只要理念、方向一致，都為台灣好，都很樂意傾聽各界意見，能為台灣做點事情，這都是很好的發展。

由於宋楚瑜曾發表過「兩岸一中」的立場，與郭台銘的兩岸政策有所不同，對此，蔡沁瑜表示，宋楚瑜的兩岸處理方式，不予置評，郭台銘則已經清楚講過，香港的「一國兩制」是失敗的例子。

規劃與親民黨主席宋楚瑜合作，能吸納一大部分「韓粉」是主要考量並與未來當選後的治國策略有關。